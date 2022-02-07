دهنة واحده.. أقوي كيراتين للشعر الخشن الجاف في البيت بأقل تكلفة وبدون مواد كيماوية

دهنة واحده.. أقوي كيراتين للشعر الخشن في البيت بأقل تكلفة بديل الكيراتين الشعر كما يقولون هو نصف جمال المرأة لذلك يحرص دائما النساء علي جمال شعرهن وتختلف طبيعة الشعر من شخص ألي شخص بسبب العوامل الجينات والكثير من الأشخاص ف هناك الشعر الاملس و الشعر الكيرلي ولكن هناك الكثير من النساء الذين يفضلون الشعر الاملس لأنه اسهل في الاعتناء بة وغير مكلف مثل الشعر الكيرلي الذي يحتاج الكثير من المنتجات من اجل الحصول علي الشكل المناسب والذي بالطبع يحتاج ألي لكثير من الأموال .

أقوي كيراتين للشعر الخشن في البيت بأقل تكلفة بديل الكيراتين

سوف نتعرف علي طريقة فرد الشعر باستخدام الكريتين الطبيعي في البيت وهذه الطريقة افضل بمئات المرات من الكريتين الصناعي , لا ننكر انه يعطي نتيج مبهرة ولاكن اضرارة علي المدة الطويل خطيرة للغاية لأنه يضر الشعر بشكل كبير ويتساقط الشعر بكثرة لذلك من الأفضل الابتعاد عن الكريتين الاصطناعي واستخدام الكريتين الطبيعي المصنوع في البيت .

المكونات:

معلقه خل تفاح. كيس خميرة خاف. معلقتين نشا. واحد بيضة .

نقوم بوضع هذا الخليط فوق بعضة ونمزجة بشكل جيد ونتركة نصف ساعة .

نضع الخليط علي شعرنا لمدة ساعة كاملة و نضع غطاء شعر ثم نغسل شعرنا بماء فاتر

ثم نستخدم الشامبو المناسب لشعرنا ويفضل ان يكون خالي من السلفات, باستخدام هذة الطريقة سوف تحصلين علي شعر املس صحي

وايضا هذة المكونات تغدي شعرك وتساعد ان ينمو بشكل صحي وأيضا صحية لفروه الرأس

مكونات وصفة الكيراتين

2 ملاعق ريحان . 3 ملاعق خزامي. خمس ملاعق زعتر . 2 ملاعق اكليل جبل . ثلاث اكواب من الماء . ملعقة كبيرة من الخل .

طريقة تحضير الكيراتين