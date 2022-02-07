بتتبيلة وخلطة سرية أعملي السوسيس على أصوله بخطوات سهلة وبطعم ومذاق لذيذ

السوسيس من الأطعمة المحببة جدًا خاصتًا للأطفال، ويتم تناول السوسيس من خلال الساندوتشات اللذيذة، كما أنه يدخل في الكثير من المختلفة، ولكن في الغالب ما ينصح بعد تناول السوسيس الجاهز، وذلك لأنه لا يفضل تناول الأطعمة التي تحتوي على اللحم إلا إذا كانت مضمونة، ولذلك فمن الأفضل أن يتم إعداد السوسيس في المنزل بدلًا من شرائه من. يكون أكثر امانًا على صحتنا وصحة أطفالنا.

طريقة عمل السوسيس في المنزل بخطوات بسيطة

يمكن لكل أم القيام بعمل السوسيس اللذيذ في المنزل بخطوات بسيطة وبمكونات محدودة وطريقة تحضيره كالآتي:

المكونات

كيلو من اللحم المفرومة.

ملعقة صغيرة من المستردة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة واحدة من الثوم المفروم

ملعقة واحدة من الكزبرة الجافة.

ملعقة واحدة من زيت الذرة.

ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض.

طريقة التحضير