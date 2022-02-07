كنز اغلي من الدهب.. الرمان على النار طريقة غريبة أول مرة هتشوفيها اتحداكي هتجربيها فورا

كنز اغلي من الدهب.. الرمان على النار طريقة غريبة أول مرة هتشوفيها الرمان واحد من أهم الفواكه التي توجد في الطبيعة والتي تتميز بأنها تحتوي على مجموعة مختلفة من العناصر الفعالة التي تحمي من الإصابة بمرض السرطان وغيرها من الأمراض، وهذا حيث أنه غني بالفيتامينات والدهون الفعالة التي تساعد في التركيز والتخلص من الإرهاق والتعب والإعياء، وقد يتميز تناول الرمان بأنه يحتوي على العناصر المخلصة من الإلتهابات وتساعد في التقليل من الكوليسترول الضار، ومن الأفضل تحضير دبس الرمان في المنزل لأنه يحتوي على العناصر الفعالة للصحة والجسم.

الرمان على النار طريقة غريبة أول مرة هتشوفيها اتحداكي هتجربيها

من الممكن ان يتم تحضير دبس الرمان بسهولة في المنزل من خلال وضع الرمان علي النار الهادئة لمدة 1 دقائق مع التقليب ومن ثم يتم أخذ الحبيبات ووضعها في الخلاط ومن ثم يتم ضربها جيدا.

ويتم تصفية الخليط ووضعه في كمية من الماء ومن ثم وضع كمية من عصير الليمون وكمية من السكر ووضعهم على النار.

يترك هذا الخليط على النار وقت مناسب حتى يبدأ في الاختلاط مع بعضه البعض ومن ثم يتم التقلييب جيدا حتى تثقل المكونات.

ومن ثم تتمكن من الحصول على دبس الرمان المميز في المنزل بسهولة حتى يتم استخدامه في تحضير الطعام فيما بعد.

ويحفظ في الثلاجة ويترك وقت كافي من أجل استخدامه في أي وقت على مدار اليوم.

فيتم وضع كمية من دبس الرمان على الطعام أثتاء تحضيره ليتم إضافة المذاق المميز والجيد للوجبة التي يتم تحضيرها.

أهمية الرمان للجسم