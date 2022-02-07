بطريقة فرد مختلفة ومورقة توريق أعملي الفطير المشلتت على أصوله بطريقة الفلاحين ألذ من المحلات

يعد من احلى المخبوزات الشعبية المصرية الجميلة، والتي تقدم في المناسبات والاحتفالات وخاصة في الافراح، وترجع أصولها إلى قدماء المصريين كانوا يحضرونها في احتفالاتهم، وتحضر بالسمن البلدي والزيت النباتي ويصنع بدون تخمير وبكل سهولة، سنقوم بتحضير وصفة الفطير المشلتت السادة والمحشية بخلطات مختلفة.

طريقة تحضير الفطير المشلتت السادة

المقادير:-

٣ اكواب من الدقيق متعدد الاستخدامات.

رشة من الملح.

زيت نباتي وسمن بلدى .

ماء دافئ للعجن.

طريقة التحضير:-

في وعاء كبير نقوم بوضع الدقيق ورشة الملح ونقلب جيداً.

ونقوم بإضافة الماء ونعجن جيداً حتى تتجانس المكونات تماماً ونحصل على عجينة متماسكة وطرية.

نتركها جانباً لترتاح لمدة ساعة ثم نقطع العجينة الى كور صغيرة ثم نقوم بفرد كمية العجينة بالنشابة حتى تصبح رقيقة جدا.

نقوم بوضع كمية من السكن البلدي والزيت النباتي ونلم العجينة ثم نقوم بفرده مرة اخرى ثم نقوم بإضافة سمن وزيت ونلم العجين مرة أخرى ونفردها ونستمر في فرد كمية العجين بنفس الطريقة حتى تنتهى الكمية.

نضع العجين فوق بعضه ونعجن جيداً بالسمن والزيت وتفرد في صينية وتوضع بفرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة ٢٠٠ لمدة ٣٠ دقيقة او حتى تنضج.

تقدم ساخنة مع العسل الابيض او الجبنة القديمة والمس والعسل الاسود والقشطة.

يمكن تحضير الفطير بحشوة من اللحم المفروم أو السوسيس والزيتون والجبن.

طريقة تحضير فطيرة بحشوة السوسيس والزيتون

المكونات:-

عجينة فطير معدة مسبقا.

سوسيس مقطع شرائح صغيرة.

بصلة صغيرة مقطعة.

ثمرة فلفل اخضر رومى مقطع صغير.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات.

كمية من الزيتون الأسود.

جبن رومي أو موتزاريلا مبشورة.

طريقة التحضير:-