بمقادير اقتصادية أعملي العيش في البيت بطريقة ناجحة وطرية بدون تكلفة خطوة بخطوة

العيش هو أساس الوجبات في دول متعددة حول العالم منها دول الشرق الأوسط وغيرها من الدول حيث لا يخلو منزل من وجود العيش، ويحضر العيش بعدة طرق تختلف حسب المكان الذي يتم إعداده فيه، ويحتوي العيش على قيمة غذائية عالية حيث يحتوي على نسبة من الكربوهيدرات والفيتامينات وغيرها، وفي هذا المقال سنوضح بعض الطرق البسيطة التي يمكنك إعداد العيش بها بأسرع وقت.

طريقة عمل العيش في البيت بأقل وقت

يعد العيش جزء أساسي من طاولة الطعام حيث تتعدد أنواع العيش مثل العيش البلدي والعيش الفينو وغيرها الكثير من الأنواع التي تختلف نظراً لمكان وطريقة عملها.

طريقة عمل العيش البلدي

يمكنك إعداد العيش البلدي في البيت بطريقة مبسطة، والطريقة كالتالي:

المكونات:

كيلو من الدقيق الأبيض.

ملعقتين من الخميرة الجافة.

ماء دافئ حسب الحاجة.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من السكر.

الطريقة:

في إناء العجن ضعي الخميرة مع كوب ماء دافئ وملعقة السكر، وذوبيه جيداً.

غطي الإناء جيداً، وضعيه في مكان دافئ.

إنتظري ربع ساعة ليختمر.

قومي بإضافة الدقيق على الخميرة ورشة الملح.

إبدئي بالعجن.

قومي بتزويد الماء تدريجياً حتى تحصلين على عجينة لينة ملساء.

قطعي العجينة قطع متساوية على سطح عليه رشة من الدقيق.

قومي بفرد كل قطعة.

إتركي العجينة تخمر مرة أخرى.

في مقلاة ساخنة على نار متوسطة قومي بوضع الرغيف الأول، وإنتظري حتى ينتفخ، قومي بقلب الرغيف على الناحية الأخري.

أكملي باقي الكمية بنفس الطريقة.

طريقة العيش بدون خميرة

يمكنك عمل عيش بطريقة الإستغناء عن الخميرة، والطريقة كالتالي:

المكونات:

كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الملح.

ماء للعجن.

ملعقة من السمنة.

الطريقة: