لن تصدقي بياضك وجمالك بملعقة قهوة تبييض وتقشير الوجه وإزالة الجلد الميت والبقع والتصبغات بلا رجعة

تبحث العديد من الفتيات عن بعض الإستخدامات والوسائل التي تعمل على تفتيح البشرة وجعلها بيضاء وجذابة، حيث تعتبر البشرة مصدر لجمال كل فتاة ومصدر أناقتهم وجاذبيتهم وتوجد هناك العديد من المشكلات المتعلقة بالبشرة ومنها مشكلة إسمرار لون الجلد مع وجود مشكلات أخرى ومنها عدم توحد لون البشرة بالإضافة إلى وجود الهالات السوداء التي تجعل الوجه يبدو بشكل غير مقبول وغير جذاب ويسبب الضيق للكثير من هؤلاء الفتيات وتجعلهم يبحثون عن بعض الإستخدامات والطرق التي تعالج جميع هذه المشكلات.

ومن أشهر الحلول الشائعة التي يلجأ إلى إستخدامها العديد من الفتيات هي إستخدام بعض الكريمات والتي تعمل على تفتيح البشرة بشكل فوري وتعتبر هذه الكريمات من أكثر الإستخدامات التي تحتوي على العديد من المواد الكيميائية التي تعمل على تأكل الطبقة السطحية من الجلد بالإضاقة إلى أنها تعمل على تكوين حب الشباب تحت الجلد مما تجعل البشرة تبدو بشكل غير مقبول، ويوجد البعض الأخر من الفتيات يقومون بالذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي تعمل على إستخدام بعض الأجهزة التي تعمل على تفتيح البشرة ولكن تعتبر هذه الطريقة من أكثر الطرق التي تعتبر ضارة بالبشرة.

مكونات خلطة القهوة للبشرة

ملعقتان إثنان صغيرتان فقط من القهوة.

ملعقة واحدة ونصف صغيرة من السكر الخشن.

ملعقتان صغيرتان إثنان فقط من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة كبيرة فقط من عصير الليمون.

طريقة التحضير