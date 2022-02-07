بالخلطة السريه.. مسحب البيك السعودي المقرمش بنفس الطعم الجاهز حضريه في المنزل

بالخلطة السريه.. مسحب البيك السعودي المقرمش بنفس الطعم الجاهز، حيث تعتبر وجبة البيك السعودية هي من أكثر الوجبات المفضلة في المملكة العربية السعودية وهي وجبة جاهزة يتم تقديمها في جميع المطاعم على مستوى أنحاء المملكة، ولكن أحيانًا تخشى الأمهات على أطفالها من الوجبات السريعة فهي لها جانب ضار أيضًا فتقوم بالبحث عن طرق تحضير الأطعمة الجاهزة التي يحبها أطفالها في المنزل، وطريقتنا اليوم ستعطيك مسحب البيك بطريقة وطعم أفضل من المطاعم.

طريقة عمل مسحب البيك السعودي في المنزل

مكونات عمل مسحب البيك

ربع كوب لبن رائب.

نصف كوب صلصة حارة.

عصير ليمون مبشور.

خل أبيَض.

مرق دجاج بودر.

رشة ملح وفلفل وبصل بودرة وثوم بودرة وزنجبيل وبابريكا.

مكونات عمل صلصة البيك

رشة ملح أبيض.

ثوم بودرة.

كوب كاتشب.

نصف كوب عصير ليمون.

ملعقة كبيرة من الصلصة الحارة.

طريقة عمل ثوم البيك السعودي

كوب صغير ماء فاتر.

ثلاث ملاعق صغيرة من نشا الذرة.

رشة ملح الليمون.

حليب سائل.

ثوم.

زيت نباتي.

رشة ملح طعام.

طريقة تحضير وجبة البيك السعودي