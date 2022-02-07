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عمر شويل - جدة بالخلطة السريه.. مسحب البيك السعودي المقرمش بنفس الطعم الجاهز حضريه في المنزل - ثقفني
بالخلطة السريه.. مسحب البيك السعودي المقرمش بنفس الطعم الجاهز، حيث تعتبر وجبة البيك السعودية هي من أكثر الوجبات المفضلة في المملكة العربية السعودية وهي وجبة جاهزة يتم تقديمها في جميع المطاعم على مستوى أنحاء المملكة، ولكن أحيانًا تخشى الأمهات على أطفالها من الوجبات السريعة فهي لها جانب ضار أيضًا فتقوم بالبحث عن طرق تحضير الأطعمة الجاهزة التي يحبها أطفالها في المنزل، وطريقتنا اليوم ستعطيك مسحب البيك بطريقة وطعم أفضل من المطاعم.
طريقة عمل مسحب البيك السعودي في المنزل
مكونات عمل مسحب البيك
- ربع كوب لبن رائب.
- نصف كوب صلصة حارة.
- عصير ليمون مبشور.
- خل أبيَض.
- مرق دجاج بودر.
- رشة ملح وفلفل وبصل بودرة وثوم بودرة وزنجبيل وبابريكا.
مكونات عمل صلصة البيك
- رشة ملح أبيض.
- ثوم بودرة.
- كوب كاتشب.
- نصف كوب عصير ليمون.
- ملعقة كبيرة من الصلصة الحارة.
طريقة عمل ثوم البيك السعودي
- كوب صغير ماء فاتر.
- ثلاث ملاعق صغيرة من نشا الذرة.
- رشة ملح الليمون.
- حليب سائل.
- ثوم.
- زيت نباتي.
- رشة ملح طعام.
طريقة تحضير وجبة البيك السعودي
- قومي بوضع الدجاج المراد تحضيره على خشبة تحضير الطعام الخاصة بك أو الرخامة وقومي بدق الصدور حتى يصبح سمكها أقل.
- بعد ذلك قومي بتقطيع صدور الدجاج إلى قطع مستطيلة الشكل أو بالطريقة التي تناسبك أو يحبها أطفالك.
- بواسطة خلة الأسنان قومي بثقب الدجاج حتى يمكنك تتبيله بتتبيلة المسحب الشهيرة.
- التتبيلة عبارة عن خلط عصير الليمون وبشور الليمون مع الحليب السائل والملح والفلف والثوم والبصل والزنجبيل والبابريكا ثم الشطة.
- قلبي الخليط جيدًا ثم أضيفي مرق الدجاج إلى الخليط والصلصة الحارة وقلبيهم حتى تصبح المكونات والمزيج متجانس تمامًا.
- ضعي الدجاج في الوعاء المحتوي على تتبيلة المسحب وغطيه جيدًا بورق بلاستيكي واتركيه في الثلاجة يوم كامل.
- بعد ذلك ضعي كل قطعة من الدجاج داخل طاسة قلي الطعام بها كمية من الزيت الساخن وقلبي القطع جيدًا داخل الطاسة.
- حين يصبح لونها ذهبي لامع قومي بإخراجها وكرري الخطوة مع قطع الدجاج الموجودة لديك حتى تنتهي الكمية.
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