بطريقة ناجحة ومرملة أعملي الهريسة السورية على أصولها بمقادير سهلة بطعم ألذ وأحلي من المحلات

تعتبر الهريسة من أشهر وألذ أنواع الحلويات الشرقية، وذلك لأنها تمتلك طعم لذيذ وشهي ويحبب الكثير من الناس فيها بمختلف أعمارهم، والهريسة السورية نوع من انواع الهريسة حيث تختلف طريقة تحضيرها من بلد إلى بلد أخرى، وتعتبر طريقة تحضير الهريسة من أسهل طرق عمل الحلويات الشرقية، وفي هذا المقال سوف نقدم طرق كثيرة لعمل الهريسة بمختلف البلاد وخصوصاً الهريسة السورية، كما أنه سوف نقوم بشرح طريقة عمل قطر الهريسة أو ما يسمى بالعسل وهو الذي يعطي طعم لذيذ للهريسة ويجعلها أكثر طلباً.

طريقة عمل الهريسة السورية في المنزل

تبحث الكثير من النساء عن طريقة سهلة وسريعة لإعداد الهريسة السورية في المنزل مثل الهريسة الجاهزة، وتعتبر الهريسة السورية من أفضل أنواع الهريسة لأنها تحتوى على المكسرات التي تفيد الجسم لأنها تمتلك قيمة غذائية كبيرة، كما أنه يمكن صنع الهريسة السورية عند اتباع الخطوات التالية:

مكونات الهريسة:

مقدار كوب ونص مكسرات.

مقدار نصف كوب جوز الهند.

مقدار نصف كوب سمنة.

عدد واحد كوب سكر.

مقدار نصف معلقة صغيرة بيكنج بودر.

مقدار نصف معلقة صغيرة بيكنج صودا.

مقدار ثلث كوب لبن.

كوبان وربع سميد خشن.

مكونات القطر:

عدد ٢ كوب من السكر.

كوب ماء.

معلقة صغيرة عصير ليمون.

طريقة التحضير

نقوم أولاً بخلط المكونات التالية بيكنج صودا والسمنة والبيكنج بودر والسكر والسميد الخشن واللبن معاً في صينية متوسطة الحجم ومدهونة بالطحينة.

ثم بعد ذلك نقوم بصب الخليط السابق في الصينية المدهونة ونضع عليها المكسرات ونوزعها بطريقة جيدة.

ثم بعد ذلك نقوم بإدخال صينية الهريسة الي الفرن ونتركها لمدة خمس وثلاثون دقيقة أو أكثر حتى نتأكد أنها قد نضجت بشكل كلي.

وبعد ذلك نقوم بإخراج صينية الهريسة من الفرن، ونتركها تبرد حتى نضع عليها القطر الساخن، أما إذا كانت الهريسة ساخنة نضع عليها القطر بارد.

وفي النهاية تصبح جاهزة للتقديم.

طريقة تحضير القطر للهريسة: