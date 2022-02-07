ألذ شيش طاووق ممكن تدوقيه أعملي الشيش طاووق على أصولها بخلطة وتتبيلة لذيذة

توجد أكلات أو وصفات كثيرة جدا يتم عملها بإستخدام الفراخ ويكون من المكونات الأساسية بها ومن ضمن هذه الوصفات هي كفتة الفراخ أو الفراخ المشوي على الفحم أو صينية الفراخ بالبطاطس أو الشيش طاووق أو الشاورما وغير ذلك الكثير، فكل هذه الأكلات التي تم ذكرها محببة لدى كل الناس ولكن الوصفة الأكثر تناولا ويكون لها شعبية كبيرة بين العديد من الأشخاص وبالتحديد صغار السن هي الشيش طاووق.

مكونات الشيش طاووق

نصف كيلو من أوراك الفراخ المخلية.

كوب واحد كبير من الزبادي.

نصف كوب كبير من اللبن الرائب.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من المستردة.

كمية مناسبة من الملح والفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من بهارات الفراخ والكاري.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الكركم وجوزة الطيب.

حبتان كبيرتان من البصل.

ثمرتان من الطماطم.

ثلاث ثمرات من فلفل الألوان.

طريقة عمل الشيش طاووق