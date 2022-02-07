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عمر شويل - جدة ألذ شيش طاووق ممكن تدوقيه أعملي الشيش طاووق على أصولها بخلطة وتتبيلة لذيذة - ثقفني
توجد أكلات أو وصفات كثيرة جدا يتم عملها بإستخدام الفراخ ويكون من المكونات الأساسية بها ومن ضمن هذه الوصفات هي كفتة الفراخ أو الفراخ المشوي على الفحم أو صينية الفراخ بالبطاطس أو الشيش طاووق أو الشاورما وغير ذلك الكثير، فكل هذه الأكلات التي تم ذكرها محببة لدى كل الناس ولكن الوصفة الأكثر تناولا ويكون لها شعبية كبيرة بين العديد من الأشخاص وبالتحديد صغار السن هي الشيش طاووق.
مكونات الشيش طاووق
- نصف كيلو من أوراك الفراخ المخلية.
- كوب واحد كبير من الزبادي.
- نصف كوب كبير من اللبن الرائب.
- ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
- ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من المستردة.
- كمية مناسبة من الملح والفلفل الأسود.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من بهارات الفراخ والكاري.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الكركم وجوزة الطيب.
- حبتان كبيرتان من البصل.
- ثمرتان من الطماطم.
- ثلاث ثمرات من فلفل الألوان.
طريقة عمل الشيش طاووق
- نقوم بتجهيز أوراك الفراخ المخلية من خلال غسلها جيدا بالماء ويتم تقطيعها على شكل مكعبات متوسطة الحجم ثم قومي بتجهيز وعاء مناسب ونضع به كوب واحد كبير من الزبادي ونضيف إليه نصف كوب كبير من اللبن الرائب.
- وبعد ذلك يتم وضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من المستردة وملعقتان كبيرتان من عصير الليمون وملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي ويتم إضافة رشة من الملح والفلفل الأسود ونضع بهارات الفراخ والثوم البودر والبصل البودر والكاري والكركم وجوزة الطيب.
- ثم نقوم بتقليب جميع المكونات مع بعض ونضع مكعبات الفراخ بها ويتم تقليبهم ونضعها في الثلاجه لمدة ليلة كاملة حيث نقوم في اليوم التالي بتجهيز البصل والطماطم وفلفل الألوان من خلال تقطيعهم على شكل مكعبات تشبه مكعبات الفراخ ويتم تتبيلهم برشة من الملح والفلفل الأسود فقط.
- وبعد ذلك يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونحضر صينية كبيرة وأسياخ أو أعواد خشبية ثم نضع بها مكعب من الفراخ ومكعب من البصل والفلفل والطماطم ونضع أيضا مكعب من الفراخ وهكذا نستمر بنفس الطريقة حتى نصل لنهاية العود الخشبي.
- ونضع هذه الأعواد في الصينية ويتم إدخالها في الفرن ونتركها حتى يتغير لون الفراخ والخضراوات ونتأكد من تسويتهم ثم يتم إخراجها ووضعها في طبق للتقديم.
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