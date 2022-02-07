نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة معجزة لتبييض الأسنان وإزالة الجير والأصفرار نهائياً لأسنان بيضاء كاللؤلؤ من أول أستعمال في المقال التالي
مشكلة إصفرار الأسنان من أكبر المشاكل التي تواجه كل شخص سواء النساء أو الرجال الكبار أو الصغار فهي من ضمن المشكلات التي تسبب إزعاج كبير بالنسبة للشخص الذي يعاني منها فقد يشعر دائما بالخجل والإكتئاب وعدم الثقة في نفسه، حيث أن من المعروف أن التمتع بأسنان بيضاء يجعلك تشعري بالسعادة والثقة وخاصة عند الإبتسامة لذلك كل الأشخاص الذين يعانون من إصفرار الأسنان وتراكم طبقات من الجير بينها يلجأون إلى إستخدام معجون الأسنان.
ولكنه في هذه الحالة لا يمكنه أن يعالج أو يحل هذه المشكلة فنجد عدد من الناس يقومون بالذهاب إلى مراكز التجميل فهي تساعد على تبييض الأسنان والتخلص من الجير المتراكم عليها والذي يجعل رائحة الفم كريهة، ولكن في هذه الأماكن يتم إستخدام أشياء وأدوات لا تكون صحية وقد تسبب ضرر كبير على الأسنان فيما بعد أو قد تضر اللثة، فمن الإستخدامات الآمنة والصحية والتي يكون لها تأثير إيجابي على الأسنان واللثة ولها القدرة على تبييضها بشكل جيد هي الخلطات الطبيعية مثل إستخدام قشر الليمون.
مكونات خلطة لتبييض الأسنان من الإصفرار
- كمية مناسبة من قشر الليمون.
- ملعقتان صغيرتان من بيكربونات الصوديوم.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من معجون الأسنان.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.
طريقة عمل خلطة لتبييض الأسنان من الإصفرار
- في البداية يتم غسل الأسنان بإستخدام الماء البارد ثم نقوم بفرك الأسنان بإستخدام قشر الليمون بطريقة جيدة ولمدة ثلاث دقائق تقريبا.
- وبعد ذلك قومي بتجهيز وعاء مناسب ونضع به ملعقتان صغيرتان من بيكربونات الصوديوم ونضيف إليه ملعقة واحدة كبيرة الحجم من معجون الأسنان وملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون ويتم خلطهم مع بعض حتى نحصل على خليط متجانس.
- ثم نقوم بوضع هذه الخلطة علي الأسنان ونتركها حوالي دقيقتين أو دقيقة واحدة تقريبا وبعد مرور هذا الوقت يتم غسل أو تفريش الأسنان بإستخدام فرشاة أسنان ثم قومي بإزالتها بالماء البارد ومن الأفضل أن نستخدم هذه الخلطة أو إستخدام قشر الليمون ثلاث مرات في الإسبوع.
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