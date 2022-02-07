نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم جليسوليد المعجزة لتبييض وتفتيح الوجه وإزالة التصبغات والبقع الغامقة من أول أستخدام في المقال التالي
خلطة كريم جليسوليد لتفتيح البشرة تعتبر من أقوى الخلطات الطبيعية التي يمكن من خلالها أن نحصل على بشرة بيضاء نقية وصافية وتكون مشرقة وجذابة فيمكن من خلال إستخدام هذه الخلطة أن نعالج جميع المشكلات التي تتعلق بالبشرة ويكون لها تاثير سلبي على نفسية أي فتاة، ومن أهم هذه المشكلات هي إسمرار الوجه ووجود البقع الداكنة والتصبغات، وأيضا الرؤوس السوداء ووجود خلايا الجلد الميتة المتراكمة على البشرة والتي تعطي لها ملمس خشن غير مرغوب فيه وكذلك مشكلة الهالات السوداء وحب الشباب والتجاعيد وأيضا الخطوط الرفيعة.
فكل هذه الأشياء ممكن أن تجعل المرأة تشعر بالخجل فتقوم بإستخدام مستحضرات التجميل لإخفائها ولكنها غير قادرة على علاج مشكلة واحدة منهم، فهي قد تساعد على إخفائها لعدة ساعات قليلة فقط وبعد ذلك يختفي آثار مستحضرات التجميل وتظهر المشكلة التي نرغب في إخفائها، فتلجأ معظم الفتيات إلى إستخدام الكريمات المتخصصة في تبييض البشرة الداكنة ولكنها ضارة جدا علي الجلد بسبب إحتوائها على مواد غير مناسبة تسبب إلتهابات بالبشرة.
مكونات خلطة كريم جليسوليد لتفتيح البشرة
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من كريم جليسوليد.
- ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من كريم جونسون.
- ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.
- ملعقتان كبيرتان من بودرة الأطفال.
طريقة عمل خلطة كريم جليسوليد لتبييض لتفتيح البشرة
- قومي بتحضير إناء ونضع به ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من كريم جليسوليد ويتم ونضيف ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا ويتم إضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من كريم جونسون.
- وبعد ذلك قومي بإضافة ملعقتان كبيرتان من بودرة الأطفال وملعقتان كبيرتان من ماء الورد ونقوم بخلطهم مع بعض لكي يتم تجانسهم بطريقة جيدة.
- ثم نقوم بغسل الوجه أولا قبل وضع هذه الخلطة بإستخدام الماء الفاتر ونضع هذه الخلطة علي البشرة ويتم توزيعها بشكل جيد ونتركها لمدة خمسة عشر دقيقة تقريبا وبعد مرور هذا الوقت يتم غسل الوجه بإستخدام الماء البارد، ومن الأفضل أن يتم تكرار خلطة كريم جليسوليد مرة واحدة في الإسبوع للحصول على النتيجة المطلوبة.
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