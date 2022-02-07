نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلقه صغيرة علي الباذنجان وعمره ما هيشرب زيت وشوفوا طريقتي في قلي الباذنجان بدون نقطه زيت واحده في المقال التالي

عمر شويل - جدة من الجدير بالذكر أن الباذنجان يعتبر من الخضروات المتميزة بصورة كبيرة للغاية للجسم كما يحتوي على العديد من الألياف المختلفة التي من السهل هضمها بكل سهولة كما يحتوي أيضا على العديد من المعادن المختلفة ومن بينها الحديد التي يساعد في تقليل التعرض لفقر الدم بكل تأكيد، وبالطبع يتواجد العديد من الطرق المختلفة لتحضير الباذنجان ولكن تبحث العديد من الأمهات عن طريقة عمل الباذنجان بدون ما يشرب زيت او يتغير طعمه وللتغلب على هذه المشكلة هناك العديد من الطرق المختلفة التي سنقدمها لكم خلال السطور القادمة.

أهم الخطوات لمنع شرب الباذنجان المقلي للزيت

هناك العديد من الطرق المختلفة التي يمكنكم اتباعها من أجل تقليل شرب الباذنجان الزيت ومن بين هذه الطرق:

اولا يجب عليكم تقطيع الباذنجان إلى شرائح غير سمكية وغير رفيعة أيضا ثم يتم وضع هذه الشرائح في مصفاة ثم يتم وضع كمية من المالك على الباذنجان ويترك لمدة ربع ساعة حيث يساعد الملح على إخراج جميع السوائل الموجودة فيه كما يجب أن الباذنجان لا يمتص الكمية كبيرة من الزيت في هذه الحالة.

ثانيا يتم تقطيع الباذنجان ويتم وضعه في الشمس لمدة عشر دقائق ثم يتم وضعه في الميكروويف للتخلص من أي رطوبة.

من افضل الطرق الذي يمكنكم استخدامها هو رش كمية من الدقيق أيضا على الباذنجان بعد تقطيعه حيث يساعد أيضا في امتصاص جميع السوائل الموجودة داخل الباذنجان بالتالي لا يمتص الكثير من الزيت.

كيفية قلي الباذنجان

اولا يتم تقطيع الباذنجان ويوضع عليه كمية من الملح ويترك في مصفاة حتى يخرج جميع السوائل الموجودة فيه.

ثم يتم وضع كمية من الدقيق قبل أن يتم وضعه في الزيت وذلك حتى يمنع امتصاص الزيت كما يجب أن تكون درجة حرارة الزيت عالية.

فوائد الباذنجان

من الآمن تناول الباذنجان أثناء الحمل ، ويمكن أن تساعدك إضافة الباذنجان إلى نظام غذائي صحي جيد التصميم للحمل في الحصول على الكثير من العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها جنينك وجسمك لحمل صحي. يعزز نمو الجنين حيث أنه مصدر للفيتامينات E و C وبعض المعادن مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم والتي تعتبر مهمة لنمو الجنين وخلاياه.

فوائد أكل الباذنجان النيئ قبل النوم

من فوائد تناول الباذنجان النيء قبل النوم أنه يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن ، لأن الباذنجان يحتوي على الكثير من الألياف الغذائية وقليل السعرات الحرارية ، مما يجعل الناس يشعرون بالشبع لفترة أطول ويفقدون الوزن

من فوائد تناول الباذنجان النيء قبل النوم أنه يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والدورة الدموية ، حيث يحتوي الباذنجان على العديد من مركبات الفلافونويد ، مثل الأنثوسيانين ، والتي يمكن أن تقلل الالتهاب ، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق خفض مستويات ضغط الدم.

طريقة عمل الباذنجان المخلل

مقادير عمل الباذنجان المخلل تتكون من:

كيلو باذنجان بحجم صغير.

4 ملاعق كبيرة من الملح.

كوب إلا ربع من الخل.

رأس ثوم مفرومة.

ثلاث قرون فلفل أخضر مفروم.

ثلاث قرون فلفل أحمر مفروم.

ملعقتان من الكمون الناعم.

كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة.

ربع كوب من الزيت.

ماء مغلي.

تحضير الباذنجان المخلل