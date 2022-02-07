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عمر شويل - جدة طريقة عمل السوفليه بالاوريو والنوتيلا في المنزل - ثقفني
طريقة عمل السوفليه بالاوريو، سوف نقدم لكم من خلال السطور القادمة الطريقة الصحيحة التي تساعدك على تجهيز السوفليه بالاوريو بالمكونات والخطوات المطلوبة لكي يتم تجهيز السوفليه بمذاق مميز وشهي وبالتالي يمكن تناولها مع القهوة أو الشاي.
عمل السوفليه بالاوريو
المكونات:
- ست أكياس بسكويت اوريو
- كريمة خفق
- علبة قشطة
- كوب حليب.
طريقة التحضير
- نقوم بتجهيز الخلاط الكهربائي ونضع في القشطة والكريمة والحليب والبسكويت وتخلط المكونات مع بعضها جيدا حتى تصبح متجانسها.
- بعد ذلك يتم وضع هذا الخليط في قوالب السوفليه المخصصة ثم يتم تسخين الفرن قبلها ب 15 دقيقة ثم يتم وضع هذا الخليط على نار متوسطة حتى ينضج وبعد ذلك يتم إخراجه من الفرن وبعد أن يبرد يتم تناوله بجانب المشروب المفضل وبالهناء والشفاء.
عمل السوفليه بالاوريو والنوتيلا
المكونات:
- ثلاث أكواب بسكويت اوريو
- كريمة خفق
- 2 كوب حليب سائل
- كوب ونصف قشطة
- ملعقة زبدة وكوب نوتيلا.
طريقة التحضير
- يتم طحن بسكويت الاوريو حتى يصبح ناعم ويتم وضع النوتيلا مع الحليب والقشطه وتقلب المكونات مع بعضها ثم نضيف كريمة الخفق وبعد أن تتجانس المكونات مع بعضها يتم وضعها على البسكويت المطحون.
- يتم تقليب المكونات مع بعضها حتى تصبح متجانسة ثم يتم تسخين الفرن لمدة 15 دقيقة ويتم وضع القليل من الزبدة في قوالب السوفليه ثم يتم وضع هذا الخليط ويترك فى الفرن على نار متوسطة لمدة 15 دقيقة حتى ينضج.
طريقة عمل سوفليه بدون اوريو
- يمكنك تجهيز السوفليه بدون أن يتم إضافة بسكويت الاوريو ولن تحتاج الكثير من الوقت أو المكونات عند تجهيزها وسوف تتميز بمذاق شهي ولذيذ.
المكونات:
- ملعقة من الزبدة
- ملعقة من الدقيق
- 45 غرام من حبيبات الشوكولاته
- ثلث كوب من الحليب
- اثنين صفار بيض
- ملعقتين من السكر.
طريقة التحضير
- يتم وضع زبدة على النار وإضافة عليها الدقيق وتقلب جيدا ثم نبدأ بإضافة الحليب مع التقليب المستمر حتى يغلى ثم يتم رفعه من على النار واضافت عليه حبيبات الشوكولاته مع التقليب حتى تذوب.
- بعد ذلك يتم وضع صفار البيض والسكر والفانيليا في وعاء تقليب المكونات حتى تتجانس ثم يتم وضعها فوق خليط الشوكولاته مع التقلي ثم يتم وضع في كاسات الفرن بعد دهنها بقليل من الزبدة وتترك في الفرن لمدة 15 دقيقة أو أكثر حتى تنضج.
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