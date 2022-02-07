أضرار الكمون والليمون على الريق الأطباء يحزرون في هذه الحالات توقف عنه فورا

يعتبر مشروب الكمون والليمون من المشروبات المفيدة والتي تساعد في تقوية المناعة ومقاومة الفيروسات والبكتيريا، كما أنه يساعد في التخلص من الوزن الزائد وحرق الدهون الزائدة في منطقة البطن، فهو يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاج إليها الجسم، منها فيتامين سي والذي يحتوي على مواد مضادة للأكسدة تساعد في علاج الالتهابات ومقاومة الخلايا السرطانية ومنع تكونها، وبرغم كل هذه الفوائد إلا أن هناك بعض الأضرار وسنذكر لك أضرار الكمون والليمون على الريق.

أضرار الكمون والليمون على الريق

سنذكر لك بعض الأضرار التي تؤثر بالسلب على الصحة عند تناول مشروب الكمون والليمون على الريق من أبرزها ما يلي: –

يعمل هذا المشروب في تهيج الأمعاء عند تناوله على الريق، لذا لا ينصح بتقديمه للأطفال.

يعمل على تقليل نسبة السكر في الدم، لذا لا ينصح بتناوله على الريق لمن سيقوم بإجراء عملية جراحية، أو قام بإجراء عملية جراحية.

يعمل على تهيج المعدة وحدوث مشاكل في الهضم.

يؤدي في بعض الأحيان إلى الإصابة بقرحة في المعدة والمريء والتهاب الأمعاء الدقيقة.

يؤثر بالسلب على قوة الأسنان مما يجعلها هشه وضعيفة، فالليمون يعمل على تآكل طبقة ألمينا الموجودة في الأسنان.

لا ينصح بشربه للمرضعة فهو يعمل على إدرار الحليب في الثدي.

يعمل على الإصابة بحموضة المعدة..

حدوث إصابة في المسالك البولية وتكون حصوات بالكلى.

فوائد شرب الكمون والليمون

ينصح بشربه على الريق لمدة لا تزيد عن سبعة الأيام حرصًا من حدوث أي ضرر، ومن أبرز فوائده ما يلي: –