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عمر شويل - جدة طريقة عمل عمل بطاطس "هاش براون" أحلى من ماكدونالدز فطار المطاعم في البيت - ثقفني
يعشق الكثير منا البطاطس ويحبها كثير من الكبار والصغار وتكون البطاطس المحمرة أو المقلية من أكثر أنواع البطاطس التي يحبها الصغار مع الكاتشب لذلك استطعنا أن نجد لكم طريقة تحضير البطاطس المقرمشة مثل ماك ونتناولها من خلال هذا المقال.
مكونات عمل بطاطس ماك
عندما يذهب البعض منا إلى المطاعم وتناول وجبات من ماك أو كنتاكي نجد وجود علبة بطاطس مقرمشة مع الوجبة سوف نجهز مثل هذه البطاطس في المنزل وتكون مقرمشة ولذيذة سوف نوضح مكوناتها من خلال النقاط التالية:
- ٢ كيلو بطاطس.
٢ ملعقة نشا.
ملعقة ملح.
ماء مثلج.
زيت للقلي.
نصف ملعقة بابريكا.
ملعقة دقيق.
طريقة تحضير البطاطس المقرمشة بتاعة ماك
بعد أن تعرفنا على مكونات عمل البطاطس نقوم الآن بالتعرف على خطوات أعدادها وسوف نوضح طريقة تحضيرها من خلال الخطوات التالية:
- في البداية نحضر البطاطس ونقوم بغسلها جيدا بواسطة الفرشاة والماء والخل ثم نقوم بتقشيرها وتقطيعها على هيئة أصابع نضع أصابع البطاطس في الماء المثلج مع الملح ثم نصفيها ونضعها في وعاء كبير ونضع عليها الدقيق والنشا والبابريكا نقوم بتقليب الخليط جيدا حتى تتغلف البطاطس، نقوم بعد ذلك بإحضار الطاسة ونضع بها الزيت الغزير ونضع الطاسة على النار وعندما يسخن الزيت نقوم بوضع البطاطس فيه ونقلبها حتى يصبح لونها ذهبيا ثم نخرجها على مناديل مطبخ ونستمر في القلي حتى تنتهي كمية البطاطس التي لدي ثم نقوم بعد ذلك بتقديمها في أطباق مسطحه مع الكاتشب وبالهناء والشفاء ويتم عمل معها البرجر والفراخ البانية وبذلك نكون قد استطعنا أن نحصل على وجبة مفيدة ومغذية لجميع أفراد الأسرة.
- وبهذه الطريقة تكون قمنا بتحضير البطاطس المقرمشة بكل سهولة في المنزل.
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