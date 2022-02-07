سر عمل البطاطس المقلية المقرمشه مثل المطاعم سهله جدا روعه

يعشق الكثير منا البطاطس من الكبار والصغار وخاصة الأطفال لذلك ابحث كثير من ربات المنازل إلى عملها في المنزل بطريقة المقرمشة دون أن تمتص أي زيوت لذلك سوف نوضح طريقة عمل البطاطس المقرمشة في المنزل من خلال هذا المقال.

طريقة عمل البطاطس المقرمشة

تسعى ربات المنازل إلى عمل البطاطس بطريقة صحية ومقرمشة وذلك سوف نقوم بتحضيرها من خلال النقاط التالية:

حيث أنه في البداية لا بد أن نحضر البطاطس ونقوم بتقشيرها وتقطيعها إلى أصابع ثم نقوم بوضعها في الماء المثلج مع الملح.

بعد ذلك نقوم بإخراجها من الماء ونقوم بعد ذلك بوضعها في وعاء ونضع عليها ملعقة دقيق مع النشا.

ونقوم بتقليب البطاطس جيدا حتى تتغلف بالدقيق والنشا.

ثم نحضر الطاسة ونضعها بها ٢ كوب من الزيت وعندما يسخن الزيت نقوم بإنزال البطاطس في الزيت وعندما يصفر لونها ويصبح ذهبيا.

نقوم بإخراجها من الزيت على مناديل المطبخ ونقدمها مع الكاتشب ونعمل بها السندوتشات اللذيذة ونلاحظ إنها مقرمشة جدا ولا تحتوي على أي زيوت وبالهناء والشفاء.

فوائد البطاطس