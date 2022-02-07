معجزة خلطة تبييض وإزالة الجير والاصفرار من الأسنان لن تصدقي بياض أسنانك ستصبح كاللؤلؤ

توجد العديد من المشاكل التي تتعلق بالوجه ومن المشاكل الكبيرة هي إصفرار الأسنان وطبقات الجير المتراكمة عليها حيث أنها مشكلة كبيرة جدا بالنسبة للشخص الذي يعاني منها، وقد تظهر الأسنان بهذا اللون وتصل إلى مرحلة تراكم طبقات الجير بسبب عدة عوامل مختلفة ومنها كثرة التدخين وكذلك كثرة تناول المشروبات التي تؤثر على لون الأسنان وهي القهوة والنسكافية والشاي، وأيضا تناول المشروبات الغازية ومن ضمن العوامل هي عدم تنظيف أو غسل الأسنان بإنتظام.

فعندما يتراكم هذا اللون تظهر الأسنان بشكل غير مرغوب فيه وتكون ملفتة لأنظار الآخرين وغير ذلك أنها تتسبب في وجود رائحة كريهة بالفم لا يمكن للشخص أن يتحملها، وقد توجد هذه المشكلة سواء عند الرجال أو النساء فمن الضروري أن نقوم بتنظيف الأسنان بشكل جيد لأن عند تراكم الجير بها قد يؤثر تأثير سلبي على اللثة، فتحدث بها إلتهابات من الصعب أن نعالجها لذلك ينصح دائما بغسل الأسنان مرتين في اليوم على الأقل وتكون مرة في الصباح ومرة أخرى في المساء قبل النوم مباشرة.

وعندما نلتزم بهذا الشيء من المستحيل أن تكون الأسنان صفراء، ولكن إذا كنا نرغب في الحصول على أسنان بيضاء وناصعة البياض لابد من إستخدام خلطة طبيعية لأنها تعمل على تبييضها بكل سهولة ويمكنها أيضا أن تقضي على طبقات الجير المتراكمة بين الأسنان، ومن أقوى الخلطات التي تساعد على ذلك بشكل سريع هي التي يتم تقديمها من خلال هذا المقال.

مكونات خلطة للتخلص من اصفرار الأسنان

يبحث العديد من الأشخاص على ابتسامة عريضة دون الشعور بخجل من اصفرار الاسنان الغير مستحب، يحدث اصفرار الاسنان من تراكم الجير وشرب القهوة والشاي والتدخين الضار، توجد طريقه سحريه للتخلص من اصفرار الاسنان بمكون طبيعي وآمن، الفحم الأسود نقوم بصنفرة الاسنان ثم نقوم بمضمضة الفم بالملح هذه الطريقة تساعد التخلص من البقع الصفراء وإزالة الجير وتجعل اسنانك ناصعة البياض .

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من بيكربونات الصوديوم.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من صودا الخبز.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

فرشاة أسنان.

طريقة عمل خلطة للتخلص من إصفرار الأسنان