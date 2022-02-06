بدون سويت.. بملعقة فازلين تخلصي من شعر الوجه الزائد نهائيا بدون ألم وتبيض فوري للمناطق الداكنة

هناك العديد من الطرق التي يتم من خلال يها تخلص من الشعر الزائد وجميع هذه الطرق فعالة ‏وسريعة ولكن هناك العديد من الأشخاص الذين يعانون من الطريقة الصحيحة التي يتم من خلالها التخلص من الشعر الزائد وذلك لأن البشرة حساسة ولا يناسبها أي طريقة ‏فهناك بعض الطرق التي تؤدي إلى الشعور بالألم وطرق أخرى تسبب مشاكل كبيرة في الجسم وذلك من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة طبيعية تساعد على التخلص من الشعر الزائد في وقت سريع كما أنها أيضا طريقة آمنة جدا على البشرة ولا تسبب أي أضرار وهي طريقة استخدام فازلين للتخلص من الشعر الزائد من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة استخدام فازلين للتخلص من الشعر الزائد والمكونات التي نحتاج إليها ‏معه حتى نستطيع التخلص من الشعر

‏مكونات خلطة فازلين للتخلص من الشعر الزائد

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فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع التخلص من الشعر الزائد بواسطة فازلين ‏وهذه المكونات تساعد على إعداد العجينة الخاصة بتخلص من الشعر والتي تساعد على التخلص من الشعر في وقت سريع:

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نحتاج إلى ملعقة صغيرة من فازلين

ملعقة كبيرة من الكركم

ثلاث ملاعق من الحليب السائل

ملعقة كبيرة من الدقيق يمكن استخدام دقيق الأرز أو دقيقة سمسم او دقيق الحمص

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طريقة استخدام فازلين للتخلص من الشعر الزائد

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فيما يلي سنتحدث عن طريق التي يتم من خلالها التخلص من الشعر الزائد الموجود في الجسم هذه الطريقة هي طريقة الفازلين:

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