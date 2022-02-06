طريقة تحضير بسكويت الشوفان بالشوكولاتة صحي ومفيد ومقرمش ولذيذ

يعتبر بسكويت الشوفان من أنواع البسكويت اللذيذة التي تتسم بالمذاق الشهي كما أنه سهل التحضير وبمقادير بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق فتوجد الكثير من الفوائد التي يقدمها الشوفان للجسم وذلك يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية الهامة للجسم كالفيتامينات والألياف والمعادن وتتبعوا معنا في المقال التالي طريقة تحضير بسكويت الشوفان بالشوكولاتة.

تحضير بسكويت الشوفان بالشوكولاتة

يتم تحضير بسكويت الشوفان بخطوات بسيطة ومقادير غير مكلفة وتلك المقادير تكمن في التالي.

مكونات بسكويت الشوفان بالشيكولاتة

كأس ونصف من الشوفان المطحون. ثلاثة ملاعق كبيرة من الزبدة. نصف كأس من الدقيق. نصف كأس من السكر البني. ربع كأس من عسل النحل. ملعقة من رقائق الشوكولاتة. ملعقة من التين المجفف المفروم. ملعقة من الزبيب. ربع ملعقة من البيكنج صودا. رشة من الملح. بيضة كبيرة. ملعقة كبيرة من المياه.

خطوات تحضير بسكويت الشوفان بالشوكولاتة

الشوفان من الوصفات التي تقدم الكثير من الفوائد إلى جسم الإنسان ويتم تحضير الشوفان بأكثر من طريقة وأكثر من نكهة مميزة وبخلاف ذلك فيحتوي الشوفان على العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، ويتم تحضير بسكويت الشوفان بالشوكولاتة بخطوات بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وإليكم تلك الخطوات.

طريقة تحضير بسكويت الشوفان بالشيكولاتة