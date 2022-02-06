طريقة عمل العجة بالبيض أشهر أكلة مصرية شعبية في دقائق

تعتبر العجة من المأكولات المصرية ذات الطابع الشعبي الأصيل والتي انتشرت بكثرة منذ القدم وبالتحديد في العصر الفاطمي ويتم تقديمها في وجبة الإفطار أو العشاء ويعتبر البيض هو مكونها الأساسي، فيتم تحضير العجة بخطوات بسيطة ومقادير غير مكلفة ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم خطوات تحضير العجة.

تحضير العجة بالبيض في البيت

يتم تحضير العجة بخطوات بسيطة ومقادير غير مكلفة ومتواجدة في المطبخ بصورة دائمة وتلك المقادير هي كالتالي.

مكونات العجة بالبيض

أربعة بيضات دجاج. ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من البقدونس. خمسة ملاعق كبيرة من الزيت. مكعب مرق الدجاج. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. رشة من النعناع. ربع كأس من البصل الأخضر المفروم. حبتان من الفلفل الحلو المفروم.

خطوات تحضير عجة البيض

يتم تحضير عجة البيض بخطوات بسيطة وغير مكلفة وفيما يلي تلك الخطوات التي تضمن لحضراتكم نجاح الوصفة من أول مرة.

طريقة تحضير العجة بالبيض

يتم الحصول على مقلاة غير لاصقة ثم يتم إذابة الزبدة فيها ثم يتم إضافة الخضار بعد أن يتم تقطيعه إلى قطع صغيرة ثم يتم إضافة مكعب مرق الدجاج ويتم تقليب الخليط مع بعضه البعض. بعد ذلك يتم إضافة الفلفل الأسود ثم يتم وضع غطاء المقلاة ثم يتم ترك الخليط على النار لمدة عشرة دقائق مع التقليب من الحين للأخر لحين أن تنضج الخضروات. تقلب العجة في طبق التقديم وتقدم ساخنة وبألف هنا

مقادير تحضير عجة البيض بالبقدونس