نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمل صوص الفراولة الاقتصادي بالمنزل لتزيين التورتة والمثلجات والحلويات المختلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة صوص الفراولة الاقتصادي ، من الوصفات اللذيذة والتي تتميز بسهولة تحضيرها فهي تعد بمكونات بسيطة ولا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد أثناء تحضيرها كما أنها تستخدم في تزيين العديد من الحلويات.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صوص الفراولة الاقتصادي.

مكونات صوص الفراولة الاقتصادي

سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي:

ربع كوب من الماء

ملعقة صغيرة من الجيلاتين.

نصف كوب معياري من شربات الفراولة المركز.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صوص الفراولة الاقتصادي وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بخلط ملعقة الجيلاتين الصغيرة مع ربع كوب الماء ونتركهم جانبا.

ثم نقوم بوضع شربات الفراولة المركز في إناء على نار بدرجة حرارة متوسطة حتي يغلي.

وبعدما يبدأ في الغليان نقوم بإضافة الجيلاتين الذي خلطناه مع الماء إلي الشربات ونرفع درجة الحرارة.

وبعدما يبدأ الصوص في الفوران نقوم بغلق النار ثم نقوم بتصفية الصوص من أي شوائب ونحتفظ به في برطمان.

ثم يكون صوص الفراولة بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

كما يوجد العديد من الصوصات المميزة واللذيذة التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل صوص البرتقال أو الكراميل أو الشوكولاتة البيضاء.

طريقة عمل صوص الكراميل

يمكننا تناول العديد من الوصفات مع صوص الكراميل وهو يتكون من مكونات موجودة بالمنزل ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناته كالتالي:

كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

كوب من الحليب.

ملعقة من النشا مخلوطة مع ملعقة من الحليب.

طريقة التحضير

يتم تحضير صوص الكراميل في وقت قليل وطريقته كالتالي:

نقوم بوضع السكر في إناء على النار ونتركه حتى يأخذ اللون الذهبي.

ثم ثضع عليه ملعقة الزبدة ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض حتى تتجانس جميع المكونات.

بعد ذلك نضيف اللبن ونقلب جيدا حتي تتجانس جميع المكونات ويصبح الخليط سائلا.

ثم نضيف النشا المخلوط بالحليب ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض، ثم نرفعه من على النار ويكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة البيضاء

يمكن أكل العديد من الأطعمة مع صوص الشوكولاتة البيضاء ومكوناته كالتالي:

مقدار نصف كوب من الحليب البودرة.

نصف كوب من السكر.

ونصف كوب من الحليب.

وأيضا نصف كوب من الزيت.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سوف نقوم باستعمال الخلاط في إعداد الشوكولاتة البيضاء وطريقتها كالتالي: