أضرار تناول القهوة على الريق توقف عنها فورا في هذه الحالات قبل فوات الأوان

أضرار القهوة علي الريق يتم تناول فنجان القهوة على الريق صباحا كل يوم فهذه عادة اليد من الأشخاص ولكن ذلك قد يؤدى إلى مشاكل عديدة وخاصة المعدة يسبب قرحة المعدة والتهاب المريء وارتجاعه كما أنه يؤثر بالسلب على كفاءة المعدة وهضمها للأكل كما أنه يؤدى إلى تقليل مناعة الجسم.

تناول القهوة على الريق عادة خاطئة

يعانى الكثير من الصداع وعدم الراحة عند عدم شرب كوب القهوة صباحا وذلك لأن شرب القهوة المستمر يؤدى إلى توقف إنتاج المخ الكافيين الكافي للجسم لأنه استبدله بالكافيين الخارجى.

عند شرب القهوة على معدة فارغة ذلك بسبب ارتجاع المريء والتهاب المعدة وذلك لأن حمض الهيدروليكي الذي تفرزه المعدة عند الهضم يعمل عند نزول القهوة المعدة ونظرا لعدم وجود أكل يعمل على بطانة المعدة من الأغشية المخاطية.

تعمل القهوة على زيادة الحموضة عند تناولها على معدة خاوية.

حيث أنه من المعروف أنه يفرز الجسم هرمون التوتر بنسب عالية عند الاستيقاظ من النوم وشرب القهوة يساعد فى زيادته أكثر مما يسبب ضرر للجهاز العصبي والجسم كله بوجه عام وهذا أهم المعلومات التي يجب أن يعرفها الاشخاص الذين يتناولون القهوة.

اوقات شرب القهوة

يختار الناس عادة مواعيد غير مناسبة لشرب القهوة وخاصة صباحا ولكن يمكن تناول القهوة في أوقات أخرى مثل: