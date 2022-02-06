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عمر شويل - جدة حضري 30 قطعة من الاكلير الهش بكوب دقيق فقط - ثقفني
الاكلير يعتبر من أرقى وأشهى الحلويات الفرنسية، لأن مذاقة رائع ولذيذ، ورائحته شهية للغاية، مما يجعل لا أحد يستغنى عنه في المناسبات، ويمكن حشوة بأكثر من نكهة، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال طريقة عمل الاكلير الفرنسي بالصور.
طريقة عمل الاكلير الفرنسي
مكونات الحشو
- كوب كبير من السكر.
- كأس إلا ربع كبير من الطحين.
- ربع ملعقة كبيرة من الملح.
- نصف لتر من الحليب.
- صفار ٣ حبات من البيض.
- ملعقة كبيرة من الفانيلا.
- ١٥ جرام من الزبدة.
مكونات العجينة
- ٧٠ جرام من الكريمة.
- كأس كبير من الماء العادي.
- كوب كبير من الدقيق.
- ٤ حبات من البيض.
مكونات التزيين
- كأس كبير من حبات الشوكولاتة.
طريقة تحضير الاكلير الفرنسي
- قومي بخفق صفار البيض بواسطة الخلاط الكهربائي لمدة عشر دقائق، ثم ضعيه في وعاء مناسب للخلط.
- بعد ذلك ضيفي السكر ومقدار الطحين والملح إلى خليط صفار البيض، ثم اخلطي المكونات جيدا، ثم ضعيهم في وعاء حراري، ثم ضعيهم على النار.
- اتركي الخليط مع الاستمرار في التقليب حتى يصبح خليط متجانس وسميك، ثم ضعيه جانبا حتى يهدأ قليلا.
- ثم ضعي الفانيلا والزبدة فوق خليط صفار البيض، ثم امزجي المكونات جيدا حتى يتكون خليط متجانس.
- ضيفي باقي مكونات الحشو إلى الخليط السابق، ثم استمري في تقليب جميع المكونات، حتى يتكون خليط متجانس، ثم اسكبيه في وعاء محكم الغلق، ثم ضعيه في الثلاجة لمدة ساعة.
- قومي بإشعال الفرن لمدة عشر دقائق قبل استخدامه، ثم انخلي الدقيق جيدا مرتين، ثم اسكبي الماء في وعاء حراري، ثم ضيفي إليه الملح والزبدة.
- ضعي الوعاء على النار، ثم استمري في التقليب لمدة سبع دقائق، ثم ضيفي إليه مقدار الطحين تدريجيا، ثم اخلطي المكونات حتى يتكون خليط كثيف.
- اتركي العجينة تهدأ قليلا، ثم ضيفي إليها حبات البيض تدريجيا، وباقي المكونات، ثم اخلطي المكونات لمدة ربع ساعة، حتى تتكون عجينة ناعمة.
- شكلي العجينة على هيئة أشكال اسطوانية، ثم وزعيها في صينية غير لاصقة، ثم ضعيها في الفرن لمدة كافية، حتى ينضج الاكلير.
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