نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 أوقات ينصح فيها عشاق القهوة بعدم تناولها في المقال التالي

عمر شويل - جدة القهوة من المشروبات الدافئة التي يعشقها الكثيرين سواء كانوا كبار أو مراهقين وتعد القهوة من المشروبات الأكثر شعبية في جميع دول العالم ويتناولها المعظم في أي وقت بدون تنظيم أو ترتيب مما يتسبب في بعض المشكلات الصحية ولكن بالرغم من ذلك للقهوة العديد من الفوائد وسوف نعرض هنا كمية القهوة المسموح بتناولها يوميا وفوائد شرب القهوة والأوقات التي ينصح فيها بعدم تناول القهوة .

فوائد القهوة للجسم

هناك العديد من الخصائص والفوائد العظيمة للقهوة ومن أبرزها ما يلي

تحسين الذاكرة وتقلل من فرص الإصابة بمرض الزهايمر .

تحسين الحالة المزاجية وتحارب الاكتئاب.

تساعد في فقد الوزن حيث يزيد الكافيين الموجودة في القهوة من معدل الحرق وتقلل القهوة من الشهية وكذلك تعتبر القهوة مشروب فقير السعرات الحرارية حيث تحتوي القهوة فقط بدون سكر أو أي إضافات علي 2 سعر حراري .

تحسن من الأداء البدني لأنها تحفز إفراز هرمون الأدرينالين الذي يهيئ الجسم للقيام بالأعمال الشاقة ولهذا نجد أن العديد يتناولها قبل ممارسة التمارين الرياضية .

تقلل من فرص الإصابة بمرض الشلل الرعاش .

التخلص من حدة الصداع .

تعتبر مشروب مدر للبول .

مفيدة لدهون الكبد وهناك أبحاث تشير إلي أن القهوة تقلل من فرص الإصابة بسرطان الكبد .

تقلل من فرص الإصابة بالسكتة الدماغية .

تقلل من فرص الإصابة بمرض السكري النوع الثاني .

أضرار القهوة للجسم

يعتبر الإفراط في تناول القهوة هو المضر وليست القهوة نفسها لذلك ينصح بتناول من 2 إلي 3 فنجان قهوة يوميا ولكن في حالة تناول كميات كبيرة من القهوة في اليوم قد تحدث بعض المشكلات الصحية ومنها

رفع ضغط الدم لذلك تمنع القهوة علي أصحاب الضغط المرتفع وأمراض القلب .

رفع ضغط العين .

القلق والأرق .

هشاشة العظام بسبب زيادة البول مما يؤدي إلي فقد الكالسيوم .

أوقات لا تشرب فيها القهوة

علي الريق

نجد الكثير من عشاق القهوة يفضلون شرب القهوة بعد الاستيقاظ مباشرة علي معدة فارغة مما يتسبب في الإصابة بحرقة المعدة وارتفاع حموضة المعدة وحدوث ارتجاع للمريء.

بعد الطعام

ينصح الخبراء بتناول القهوة بعد تناول الطعام بساعة علي الأقل لتجنب الإصابة بفقر الدم لأن تناول القهوة بعد الأكل مباشرة يقلل من امتصاص الجسم للحديد .

قبل النوم

ينصح بعدم تناول القهوة في المساء للآنها تؤثر علي الجهاز العصبي مما يسبب الأرق وقلة ساعات النوم مما يؤثر بدوره علي الجهاز المناعي للجسم .