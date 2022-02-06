وصفة الخل السحرية لإزالة الشعر الزائد نهائياً بدون تعب

انتشرت مؤخراً العديد من الوصفات الطبيعية التي تُستخدم في إزالة الشعر الزائد وحققت رواجاً كبيراً بين النساء إلا أن وصفات الخل تعتبر أكثرها شهرة وأقلها تكلفة وتُعد باستخدام مكونات بسيطة وطبيعية 100%، وقد أظهرت كفاءة عالية في التخلص من الشعر الزائد في الجسم دون أن تسبب أياً من المشاكل التي تخلفها الطرق التقليدية الأخرى مثل شفرات الحلاقة والسويت، ولهذا ترغب العديد من السيدات في التعرف على طريقة إعداد هذه الوصفة وطريقة تطبيقها، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقال اليوم وذلك في إطار تغطيتنا الشاملة لكافة الأمور التي تشغل تفكير المتابعين الكرام.

الخل لإزالة الشعر نهائياً من المناطق الحساسة

يعد الخل وسيلة فعالة لإزالة الشعر الزائد الذي ينمو في المناطق الحساسة وذلك من خلال خلطه ببعض المكونات الطبيعية الأخرى التي تعمل على زيادة كفاءته وتحسين وظائفه ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية.

المكونات

كوب من الخل الأبيض.

كوب من زيت الزيتون.

ملعقتين صغيرتين من الملح.

طريقة التحضير

في وعاء عميق قومي بخلط جميع المكونات السابقة مع بعضها جيداً حتى تمتزج مع بعضها.

افردي الخليط السابق على المنطقة التي ترغبين في إزالة الشعر منها واتركيه لمدة نصف ساعة حتى يجف.

قومي بإزالة الخليط باستخدام الماكينة في عكس اتجاه نمو الشعر.

تجنبي استخدام الصابون لأنه يتسبب في حدوث التهابات واحمرار.

بعد إزالة الشعر قومي بترطيب المنطقة بأحد أنواع كريم الترطيب.

ينصح خبراء التجميل والعناية بالبشرة بتطبيق هذه الوصفة مرتين أسبوعياً للتخلص من الشعر الزائد نهائياً.

وصفة الفازلين والخل لإزالة الشعر

كما يمكنك خلط الفازلين مع الخل واستخدامه في هذا الغرض وذلك بتطبيق الوصفة التالية.

المكونات

ملعقة كبيرة من مسحوق النشا.

ملعقتين كبيرتين من الخل.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

طريقة التحضير والاستخدام