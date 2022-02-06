فطائر النقانق السريعة اللذيذة هتعجب أولادك جداً وتخليهم يخلصوا طبقهم كله

تعتبر الفطائر من الوصفات الشهية والسهلة على المعدة، ففي الفترة الأخيرة تفضل كل ربة منزل أن تقدم أنواع جديدة من المعجنات في بيتها بدلاً من شرائها من الخارج، ومن بينها فطائر النقانق التي انتشرت بكثرة وحبها أولادنا كثيراً، بل أصبحوا هم من يطلبونها، ومن خلال مقالنا الآتي سنقدم إليكم خطوات تحضير فطائر النقانق في المنزل.

تحضير فطائر النقانق في البيت

يتم تحضير فطائر النقانق بخطوات بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وفيما يلي المقادير المستخدمة.

مكونات فطائر النقانق

كيلو جرام من الدقيق الأبيض. ستة ملاعق من حليب البودرة. خمسة ملاعق من زيت الزيتون. ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. ثلاثة ملاعق من الكاتشاب. رشة من الملح. بيضة واحدة. كأس ونصف من المياه الدافئ. علبة من أصابع النقانق.

خطوات تحضير فطائر النقانق

يتم تحضير فطائر النقانق بخطوات بسيطة للغاية وتتبعوا معنا في السطور الآتية تلك الخطوات.

طريقة تحضير فطائر النقانق