طريقة عمل السمبوسة المقرمشة في الفرن دون نقطة زيت واحدة

الكثير من الأشخاص يبحثون بشكل كبير من الوجبات اللذيذة، ومن بين تلك الوجبات الرائعة السمبوسة المقرمشة التي تتمتع بطعم في غاية الروعة، والسمبوسة هي نوع من أنواع العجينة الذي يتم حشوها باللحمة المفرومة والجبن وغيرها من الحشوات المختلفة، وهي من الوجبات الجانبية التي تعتمد عليها ربات البيوت في العزومات والولائم، حيث تتميز بطعمها المقرمش للغاية اللذيذ، ونطلعكم في هذا المقال طريقة عمل السمبوسة المقرمشة في الفرن.

طريقة عمل السمبوسة المقرمشة

تختلف السمبوسة التي يتم إعداد في الفرن عن السمبوسة المقلية، فهي تكون صحية عن المقلية في الزيت، وخالية من أي دهون ويمكن تناولها للأشخاص الذين يتبعون نظام غذائي صحي، وهي من الوصفات التي تزيد من الشعور بالشبع، وتشتهر بشكل كبير في مصر وسوريا وفلسطين والأردن، والبعض يقبلون على تناولها بشكل كبير بكل حشواتها المختلفة.

مكونات عمل عجينة السمبوسة:

5 كأس دقيق أبيض.

2 حبة بيض.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

ملعقة صغيرة سكر.

2 ملعقة كبيرة لبن بودر.

ملح.

مكونات الحشو:

حزمة بقدونس مفروم.

نصف كيلو لحم مفروم.

بصلة كبيرة مفرومة.

فلفل أسود.

كمون.

ملح.

القليل من الماء.

زيت.

طريقة التحضير:

في البداية يتم تجهيز العجينة، من خلال خلط الماء والسكر والزيت والخميرة في وعاء العجان الكهربائي أو من خلال العجن اليدوي.

نضيف للمكونات الدقيق والملح، ونستمر في العجن للحصول على عجينة متماسكة.

تقطع العجينة لكرات وتترك في مكان دافئ لتتخمر.

نجهز الحشو في تلك الأثناء، حيث نضع طاسة على النار ونضع بها الزيت، ونقلب البصل حتى يتغير لونه.

نضيف اللحم المفروم ونقلب حتى يتغير لونه، ثم نضع البقدونس والبهارات كلها والملح، ونقلب المكونات وتترك لتنضج.

تفرد العجينة على شكل دائري ويتم وضع الحشو فيها، ثم نقوم بدهن السمبوسة بالبيض المخفوق.

نرص السمبوسة في صينية الفرن المدهونة بالزيت، وندخلها الفرن لمدة 20 دقيقة حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي وتقدم بالهناء والشفاء.

ملحوظة مهمة: يمكن استبدال حشو اللحم المفروم بالجبن المختلفة أو لحم الدجاج، كنوع من أنواع التغيير حتى لا يشعر أفراد الأسرة بالملل.