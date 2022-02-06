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عمر شويل - جدة طريقة عمل المقلوبة باللحمة الشهية هتاكلي صوابعك وراها بخطوات سهلة و بسيطه - ثقفني
المقلوبة هي من الأكلات اللذيذة للغاية، وأصبح بالإمكان تحضيرها بطرق بسيطة، فهي تعرف بطعمها الشهي ويوجد فيها كثير من الفوائد مثل البروتينات والخضروات، فهي من الأطباق التي لها عائد صحي على الصحة، ومن خلال هذه المقالة سنتعرف معا على الطريقة الصحيحة لعمل المقلوبة، فهذه الوجبة هي من أصل عربي واختلفت طرق تحضيرها وبعض الناس قد يأخذ تحضيرها معهم وقت طويل.
طريقة عمل المقلوبة باللحمة
المكونات:
- نصف كيلو لحمة ومقطعة إلى مكعبات.
- كوب أرز.
- ثمرة بطاطس مقطعة.
- ثمرة بصل مبشورة.
- حبة باذنجان مقطعة دوائر.
- ربع ملعقة صغيرة من الحبهان البودرة.
- ربع ملعقة من القرفة البودرة.
- بصلة مقطعة جوليان.
- ورق غار.
- مرقة لحمة.
- ربع ملعقة كركم.
- زيت ذرة.
- ملح.
- فلفل أسود.
- للتزيين مكسرات.
طريقة تحضير مقلوبة اللحمة
- قومي بغسل الباذنجان بالماء ثم قطعيه إلى دوائر ورشيه بالملح وضعيه عشر دقائق ليخرج ماؤه.
- ضعي حلة على النار وضعي فيها ملعقتين من الزيت ثم أضيفي قطع اللحمة وقلبيها لحين تغيير اللون.
- نضيف البصلة المفرومة إلى اللحمة ونقلب جيدا.
- نضيف بعد ذلك القرفة والكركم والفلفل الأسود وورق الغار والحبهان والملح.
- نضع الماء بعد ذلك إليهم ونتركهم على النار لكي تنضج.
- في طاسة بها زيت نقوم بقلي الباذنجان ثم نخرجه على مناديل ورقية لامتصاص زوائد الزيت.
- نضيف البطاطس بعدها الزيت نفسه ونسويها نصف تسوية ثم نصفيها من الزيت ونخرجها.
- وبنفس الطريقة نضع البصلة المقطعة جوليان حتى تأخذ لون ثم نخرجها من الزيت.
- نغسل الأرز جيداً وننقعه في الماء حوالي عشر دقائق ثم نصفيه من الماء.
- نحضر الحلة بعد ذلك وندهنها بالزيت ثم نضع طبقة من الباذنجان ثم نضع فوقها طبقة من البطاطس.
- نقوم بوضع طبقة من البصل بعد ذلك ثم نضيف قطع اللحمة بعد أن نضجت.
- نضيف طبقة من الباذنجان أيضاً، وفي النهاية نضع الأرز.
- نضع شوربة اللحمة الذي قمنا بسلق قطع اللحمة فيها وإذا احتاجنا إضافة قليل من الماء أضيفي.
- نضع الشوربة بالتدريج على المكونات.
- نضع الحلة على نار هادئة لكي تستوي.
- بعد أن استوت نقوم بإحضار صينية ونقلب المقلوبة برفق عليها.
- نحمر المكسرات قليلا ثم نزين بها المقلوبة من الأعلى.
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