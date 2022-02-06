طريقة عمل المقلوبة باللحمة الشهية هتاكلي صوابعك وراها بخطوات سهلة و بسيطه

المقلوبة هي من الأكلات اللذيذة للغاية، وأصبح بالإمكان تحضيرها بطرق بسيطة، فهي تعرف بطعمها الشهي ويوجد فيها كثير من الفوائد مثل البروتينات والخضروات، فهي من الأطباق التي لها عائد صحي على الصحة، ومن خلال هذه المقالة سنتعرف معا على الطريقة الصحيحة لعمل المقلوبة، فهذه الوجبة هي من أصل عربي واختلفت طرق تحضيرها وبعض الناس قد يأخذ تحضيرها معهم وقت طويل.

طريقة عمل المقلوبة باللحمة

المكونات:

نصف كيلو لحمة ومقطعة إلى مكعبات.

كوب أرز.

ثمرة بطاطس مقطعة.

ثمرة بصل مبشورة.

حبة باذنجان مقطعة دوائر.

ربع ملعقة صغيرة من الحبهان البودرة.

ربع ملعقة من القرفة البودرة.

بصلة مقطعة جوليان.

ورق غار.

مرقة لحمة.

ربع ملعقة كركم.

زيت ذرة.

ملح.

فلفل أسود.

للتزيين مكسرات.

طريقة تحضير مقلوبة اللحمة