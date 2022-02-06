كيكة الخلاط السريعة بالبرتقال اقتصادية وبدون بيض هتحضريها في أسرع وقت

كيكة الخلاط السريعة بالبرتقال، عندما يخطر في بالنا أننا نريد نتناول شيء بين الوجبات كنوع من الحلويات أو المخبوزات نفكر في وصفة سريعة وسهلة التحضير ولا تأخذ الكثير من الجهد والوقت فبمجرد تفكيرنا في شئ ما نريده نتناوله نود أن يكون جاهز في أقرب وقت كما يجب أن تكون تلك الوصفة اقتصادية وغير مكلفة ولذيذة وذات مذاق ممتاز في نفس الوقت ولكل هذه التساؤلات سنقدم لكم اليوم طريقة عمل كيكة الخلاط السريعة بالبرتقال في أقل وأسرع وقت سوف تحصلي على ألذ كيكة.

طريقة عمل كيكة الخلاط السريعة بالبرتقال اقتصادية وسهلة التحضير

كيكة بصوص الشوكولاته اقتصادية وبدون بيض هي الخيار الأمثل لكل أم تريد إسعاد أطفالها وعمل وجبة مميزة لهم لأنها يوجد بها صوص الشوكولاته الذي يحبه الجميع إلى جانب نكهة البرتقال الجميلة.

المكونات

اثنان كوب من الدقيق.

كوب ونصف من السكر.

كوب ونصف من عصير البرتقال الطبيعي.

نصف كوب من الكاكاو الخام.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

ملعقة كبيرة من بشر البرتقال.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من الخل.

طريقة التحضير