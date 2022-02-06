نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في خطوات بسيطة تعرفي على طريقة عمل الفراخ في الفرن بطعم مختلف وشهي في المقال التالي
تعد الفراخ المشوية في الفرن واحدة من أشهر الأكلات التي يعشقها الكبير والصغير وتتميز بسهولة إعدادها في البيت إلا أن هناك بعض الأسرار التي يجب التعرف عليها قبل البدء في اعدادها حتى تخرج مثل التي تُقدم في المطاعم ومحلات الطعام، وفي هذا الصدد نستعرض لكم من خلال مقال اليوم طريقة عمل الفراخ في الفرن، وذلك في إطار خدمة الوصفات التي نزود بها المتابعين الكرام يومياً ونسلط الضوء من خلالها على تشكيلة متنوعة من الوصفات والأكلات من المطبخ العربي والعالمي.
مكونات عمل الفراخ في الفرن
تعتبر الفراخ المشوية من الأكلات الرئيسية التي يعتمد عليها المصريين بشكل كبير في العديد من المناسبات مثل حفلات الزفاف وحفلات الميلاد والعزومات وغيرها وتتواجد بشكل أساسي عند العديد من الأسر يوم الجمعة، ويتوقف نجاح وصفتها على التتبيلة التي تُضاف إليها والتي يجب أن تعد بطريقة خاصة سنذكرها لكم من خلال السطور التالية.
- دجاجة كاملة.
- خمسة فصوص من الثوم.
- أربعة ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم.
- ثمرة بصل.
- كبد وقوانص.
- أربعة قرون من الفلفل الأخضر.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- بهارات دجاج.
- كاري وكركم.
- ملعقة صغيرة من السماق.
- 1 ملعقة كبيرة من الزبادي.
- ملعقة صغيرة من الكزبرة.
- ثمرة بطاطس.
- نصف كوب كبير من عصير الليمون
طريقة التحضير
- قومي بدهن الفراخ من الخارج بالليمون والملح والفلفل الأسود ومن الداخل.
- احضري وعاء القلي وضعي فيه كمية من الزيت وارفعيه على النار ثم حمري فيه الكبد والقوانص وشرائح الفلفل الأخضر والبصل والثوم.
- في وعاء عميق اخلطي الملح والفلفل الأسود ثم أضيفي الأرز وكمية من الماء واتركيه على النار حتى ينضج.
- في وعاء عميق قومي بخلط كل من الكركم والسماق وبهارات الدجاج والزبادي والكركم والكاري وقلبي جيداً.
- قومي بحشو الفراخ بالأرز وادهنيها من الخليط صلصة الطماطم والزيت حتى تكتسب اللون الأحمر.
- احضري صينية الفرن وادهني أرضيتها وجوانبها بالزيت ثم ضعي فيها الفراخ بعد تتبيلها جيداً بالتتبيلة التي أعددتها مسبقاً وادخليها إلى الفرن على درجة حرارة 180° مئوية وانتظري حتى تنضج ثم قدميها لأبنائك بالهناء والشفاء.
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