بلح الشام المقرمش في البيت بأقل التكاليف وبالطعم اللي تحبيه

بلح الشام من الحلويات المقرمشة والحلوة، بل واحدة من الحلويات الشرقية المشهورة جدًا والتي لا تقاوم وهو في العادة عبارة عن معجنات منفوشة مقلية ثم تغمس في القطر الثقيل، إنه حلو ذات طعم شهي ولذيذ للغاية، ولكن يمكنك فقط رشه ببعض العسل للحصول على طعم مميز، ويمكنك أيضًا حشوها بالكاسترد أو الكريمة المخفوقة أو جبن أو رش القليل من العسل عليها، وأخيراً رش بعض الفستق فوقها، وفي هذا المقال سنوضح إليكم طريقة عمل بلح الشام الأصلية مثل المحلات الكبرى وسنقدم لكم الطريقة بالتفصيل كل ما عليك فعله هو متابعة السطور التالية بدقة لعمله بطريقة ناجحة تابعونا.

مكونات بلح الشام

كوب ماء.

كوب دقيق.

80 جرام زبدة.

3 بيضات كبيرة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

زيت نباتي للقلي.

الشربات

كوبان من السكر.

كوب ونصف كوب ماء.

بضع قطرات من عصير الليمون.

طريقة عمل الشربات

في وعاء صغير، قلّبي السكر والماء على نار متوسطة حتى يذوب السكر.

اغلي المزيج لمدة 5 دقائق.

يضاف عصير الليمون ويترك ليبرد سيصبح الشراب أكثر سمكًا قليلاً بعد أن يبرد.

طريقة تحضير بلح الشام

يعد بلح الشام من الحلويات الشرقية الشهيرة والتي حازت على حب العديد من الأطفال الصغار، ويمكنك تحضيرها من خلال اتباع الخطوات الآتية: