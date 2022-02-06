بلح الشام المقرمش في البيت بأقل التكاليف وبالطعم اللي تحبيه

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بلح الشام من الحلويات المقرمشة والحلوة، بل واحدة من الحلويات الشرقية المشهورة جدًا والتي لا تقاوم وهو في العادة عبارة عن معجنات منفوشة مقلية ثم تغمس في القطر الثقيل، إنه حلو ذات طعم شهي ولذيذ للغاية، ولكن يمكنك فقط رشه ببعض العسل للحصول على طعم مميز، ويمكنك أيضًا حشوها بالكاسترد أو الكريمة المخفوقة أو جبن أو رش القليل من العسل عليها، وأخيراً رش بعض الفستق فوقها، وفي هذا المقال سنوضح إليكم طريقة عمل بلح الشام الأصلية مثل المحلات الكبرى وسنقدم لكم الطريقة بالتفصيل كل ما عليك فعله هو متابعة السطور التالية بدقة لعمله بطريقة ناجحة تابعونا.
مكونات بلح الشام
- كوب ماء.
- كوب دقيق.
- 80 جرام زبدة.
- 3 بيضات كبيرة.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- زيت نباتي للقلي.
الشربات
- كوبان من السكر.
- كوب ونصف كوب ماء.
- بضع قطرات من عصير الليمون.
طريقة عمل الشربات
- في وعاء صغير، قلّبي السكر والماء على نار متوسطة حتى يذوب السكر.
- اغلي المزيج لمدة 5 دقائق.
- يضاف عصير الليمون ويترك ليبرد سيصبح الشراب أكثر سمكًا قليلاً بعد أن يبرد.
طريقة تحضير بلح الشام
يعد بلح الشام من الحلويات الشرقية الشهيرة والتي حازت على حب العديد من الأطفال الصغار، ويمكنك تحضيرها من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- قومي بغلي الماء على النار وحينما تغلي ضعي الدقيق كله واستمري في التقليب حتى يتحول الخليط لكرة كبيرة غليظة السمك.
- اتركي العدين تبرد في وعاء أخر لمدة 15 دقيقة ثم أضيفي البيض إلى العجين وقومي بخلطهم بشكل جيد.
- نضيف الفانيليا ويقلب الخليط مرة أخرى ثم نضع العجينة في كيس معجنات مزود بفوهة بالشكل الذي تريده.
- اغلي الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة.
- إذا لم يكن لديك كيس معجنات، يمكنك استخدام ملعقة صغيرة من الخليط وتقطيرها برفق في الزيت.
- اقلي بلح الشام لمدة 3 دقائق على كل جانب حتى يصبح لونه ذهبي.
- أخرجيها من الزيت ولابد من تصفيته من أي زيوت ثم ضعيها في طبق التقديم.
- تقدم دافئة أو باردة ويمكنك رشه بالسكر البودرة إذا كنت لا تحب الشربات.
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