طريقة عمل حلوى البسبوسة بالقشطة في المنزل بكل أسرارها وتكاتها

تعتبر البسبوسة بالقشطة من أفضل الحلويات الشرقية الأصيلة والمشهورة والتي يمكن تحضيرها في شهر رمضان في العزومات وفي الحفلات وتتميز البسبوسة بمذاق شهي ورائع ويحبها الكبار والصغار ومكوناتها سهلة وبسيطة وغير مكلفة ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة وتحتوي البسبوسة على قيم غذائية عالية ومفيدة للجسم والصحة ويمكن عملها بالمكسرات وجوز الهند والقشطة ويبحث الكثير منكم عن طريقة تحضيرها، تابعوا معنا هذا المقال طريقة عمل حلوى البسبوسة بالقشطة.

طريقة عمل حلوى البسبوسة بالقشطة

نقدم لكم مكونات عمل البسبوسة بالقشطة:

كوبان من السميد

نصف كوب من السمن في درجة حرارة الغرفة

نصف كوب من السكر

كوب من اللبن الزبادي

ربع كوب من جوز الهند

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر

اثنين باكو من القشطة

فستق للتزيين

شربات

طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة في المنزل