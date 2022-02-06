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عمر شويل - جدة طريقة عمل حلوى البسبوسة بالقشطة في المنزل بكل أسرارها وتكاتها - ثقفني
تعتبر البسبوسة بالقشطة من أفضل الحلويات الشرقية الأصيلة والمشهورة والتي يمكن تحضيرها في شهر رمضان في العزومات وفي الحفلات وتتميز البسبوسة بمذاق شهي ورائع ويحبها الكبار والصغار ومكوناتها سهلة وبسيطة وغير مكلفة ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة وتحتوي البسبوسة على قيم غذائية عالية ومفيدة للجسم والصحة ويمكن عملها بالمكسرات وجوز الهند والقشطة ويبحث الكثير منكم عن طريقة تحضيرها، تابعوا معنا هذا المقال طريقة عمل حلوى البسبوسة بالقشطة.
طريقة عمل حلوى البسبوسة بالقشطة
نقدم لكم مكونات عمل البسبوسة بالقشطة:
- كوبان من السميد
- نصف كوب من السمن في درجة حرارة الغرفة
- نصف كوب من السكر
- كوب من اللبن الزبادي
- ربع كوب من جوز الهند
- ملعقة صغيرة من البيكنج باودر
- اثنين باكو من القشطة
- فستق للتزيين
- شربات
طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة في المنزل
- نحضر وعاء ونضع به السكر والسمن ثم نقوم بالخلط جيدا بالمضرب الكهربائي حتى يتجانس الخليط جيدا ونحصل على قوام كريمي ناعم.
- ثم نضيف اللبن إلى الخليط مع الاستمرار في التقليب والخلط بالمضرب حتى تمتزج المكونات.
- نخلط السميد والبيكنج باودر وجوز الهند ونضيف لهم خليط السمن ونقلبهم حتى نحصل على عجينة لينة وطرية.
- ثم نقوم بترك عجينة البسبوسة في الثلاجة لمدة نصف ساعة لترتاح.
- نحضر قالب فرن مدهون بالزيت وقليل من الدقيق ونضع به طبقة من عجينة البسبوسة ونقوم بتوزيعها بطريقة متساوية مع الضغط عليها باليد حتى تصبح ملساء.
- ثم نضع القالب في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها لمدة اثنتي عشرة دقيقة حتى يجف السطح وتصبح العجينة متماسكة.
- ثم نضع طبقة من القشطة مع الحرص ألا تصل إلى الأطراف ثم نقوم بوضع طبقة أخرى فوقها من عجينة البسبوسة حتى تغطيها جيدا.
- وبعد ذلك نضع الفستق على وجه البسبوسة لتزيينها ثم نقطع البسبوسة إلى مربعات متساوية في الحجم.
- ثم نضع صينية البسبوسة في الفرن مرة أخرى تحت الشواية لمدة خمس دقائق حتى يتحمر السطح ونحصل على اللون الذهبي.
- نخرج الصينية من الفرن ونسقيها بالشربات من على السطح ونتركها لمدة عشر دقائق.
- نضعها في أطباق التقديم ونقدمها مع العصير، وبالهنا والشفاء.
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