أطعم وألذ بقلاوة شرقية بالعسل والمكسرات بطريقة سهلة وشهية وصحية وأفضل من محلات المخبوزات

البقلاوة الشرقية من أحلي وأطعم أنواع الحلويات الشرقية الشهية واللذيذة، والمشهورة والمنتشرة بكثرة في غالبية الدول العربية وخاصتا في مصر، وكما أن لها طرق عديدة ومتنوعة لتقديمها فمن الممكن أن تقدم البقلاوة على شكل مربعات أو على شكل مثلثات أو علي شكل أصابع، وكما أن البقلاوة لها العديد من الحشوات المتنوعة واللذيذة ومن هذه الحشوات بقلاوة محشية بالمكسرات، أو بقلاوة محشية بالقشطة وغيرها الكثير، وحتى تكون البقلاوة مميزة بطعم رائع وشهي لابد من تقليل كمية الشربات أو العسل التي تضاف إليها، ونظرا لمذاق البقلاوة اللذيذ تسعى جميع السيدات في البحث عن أفضل وأسرع وأسهل طريقة لعملها في المنزل، وذلك بدلا من شرائها جاهزة من محلات الحلويات والمخبوزات والتي تباع بأسعار عالية.

طريقة عمل البقلاوة ومكوناتها

المكونات

بكت جلاش أو عجينة بقلاوة.

كوب كبير من السمنة أو الزبدة.

المكسرات ولابد من أن تكون مجروشة مثل الفستق، والبندق، وجوز الهند، أوالفول السوداني.

مكونات عمل الشربات أو العسل

كوبان من الماء.

كوب من السكر.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو البودر.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

طريقة التحضير