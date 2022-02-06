نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أطعم وألذ بقلاوة شرقية بالعسل والمكسرات بطريقة سهلة وشهية وصحية وأفضل من محلات المخبوزات في المقال التالي
البقلاوة الشرقية من أحلي وأطعم أنواع الحلويات الشرقية الشهية واللذيذة، والمشهورة والمنتشرة بكثرة في غالبية الدول العربية وخاصتا في مصر، وكما أن لها طرق عديدة ومتنوعة لتقديمها فمن الممكن أن تقدم البقلاوة على شكل مربعات أو على شكل مثلثات أو علي شكل أصابع، وكما أن البقلاوة لها العديد من الحشوات المتنوعة واللذيذة ومن هذه الحشوات بقلاوة محشية بالمكسرات، أو بقلاوة محشية بالقشطة وغيرها الكثير، وحتى تكون البقلاوة مميزة بطعم رائع وشهي لابد من تقليل كمية الشربات أو العسل التي تضاف إليها، ونظرا لمذاق البقلاوة اللذيذ تسعى جميع السيدات في البحث عن أفضل وأسرع وأسهل طريقة لعملها في المنزل، وذلك بدلا من شرائها جاهزة من محلات الحلويات والمخبوزات والتي تباع بأسعار عالية.
طريقة عمل البقلاوة ومكوناتها
المكونات
- بكت جلاش أو عجينة بقلاوة.
- كوب كبير من السمنة أو الزبدة.
- المكسرات ولابد من أن تكون مجروشة مثل الفستق، والبندق، وجوز الهند، أوالفول السوداني.
مكونات عمل الشربات أو العسل
- كوبان من الماء.
- كوب من السكر.
- ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو البودر.
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
طريقة التحضير
- قبل البدء في عمل البقلاوة لابد من تحضير الشربات وذلك من خلال وضع أناء على النار وتكون متوسطة ونضع بها كوبان من الماء وكوب من السكر ونتركهم حتى الغليان، وبعد ذلك نضيف ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون وفى النهاية نضع نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا ثم نضيف ملعقة كبيرة من الزبدة ونتركهم على النار لمدة عشرة دقائق ثم يتم رفعهم من النار ونتركها جانبا حتى تبرد.
- يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 200 مئوية لكى تسخن جيدا قبل ما نقوم بوضع صينية البقلاوة بها.
- نحضر صينية تكون على شكل مربع أو مستطيل ويتم دهنها بمعلقة كبيرة من السمنة، ثم نحضر طبق وبه كوب كبير من الزبدة على نار هادئة ليتم ذوبان الزبدة نضع ورقتين من الجلاش فى الصينية ثم نقوم بدهنها بالزبدة ثم نضع طبقتين من الجلاش ونقوم بدهنها وهكذا نستمر حتى تنتهى نصف كمية الجلاش ثم نضع كمية من المكسرات المجروشة ونضع طبقتين من الجلاش ونقوم بدهنها بالزبدة ونستمر بهذه الطريقة حتى تنتهى كمية الجلاش.
- ثم يتم تقطيعها باستخدام السكينة على شكل مربعات صغيرة الحجم، بعد ذلك نقوم بدهنها بالزبدة قبل ادخالها الفرن.
- نقوم بادخال صينية البقلاوة فى الفرن لمدة ثلث ساعة حتى تاخذ اللون الذهبى.
- بعد خروجها من الفرن نقوم باضافة الشربات عليها بالكمية المناسبة ويتم تغطيتها ونتركها حتى تبرد ثم نقوم بتقديمها.
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