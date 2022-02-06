نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماذا يحدث في الأسبوع الرابع والثلاثين من الحمل؟ إليكِ الأعراض والتغيرات المصاحبة له في المقال التالي

عمر شويل - جدة يأتي الاسبوع الرابع والثلاثين من الحمل أخيرًا والذي تنتظر وصوله الكثير من السيدات الحوامل، فهو بداية الشهر التاسع وموعد اقتراب انتهاء رحلة حملها، ولحظة رؤيتها لجنينها الذي طالما حلمت برؤيته طوال الثماني أشهر السابقة، ولمزيد من المعلومات حول الأسبوع الرابع والثلاثين وأهم التغيرات والتطورات المصاحبة له يرجى زيارة حاسبة الحمل والولادة، وهنا سوف نذكر أهم التطورات والأعراض التي سوف تظهر عليك خلال هذا الأسبوع.





الأسبوع الرابع والثلاثين من الحمل والأعراض المصاحبة له

إذ تتنوع الأعراض والتغيرات المصاحبة لكل من الأم والجنين خلال هذا الأسبوع فتشمل بعض هذه النقاط:

تصبح تقلصات براكستون المصاحبة للأم ذات وتيرة غير منتظمة ومختلفة الشدة ومتفاوتة في قوتها، فأحيانًا تكون آلام شديدة وبعضها آلام بسيطة وأخرى آلام متوسطة.

كما نلاحظ أن المسافة الفاصلة بين طول عظمة العانة وأعلى نقطة في الرحم الأم، هو تقريبًا مساوي لعدد أسابيع حملك أي المسافة هي 34 سنتيمتر كأسابيع حملك تمامًا.

كذلك نجد أن بعض السيدات خلال هذا الأسبوع يشتكين من زيادة إفرازات المهبل ولكن هذا الشيء أمر طبيعي جدًا خلال هذا الوقت، نتيجة زيادة إفراز هرمون الاستروجين الذي يقوم بدوره بتحفيز الدورة الدموية الموجودة حول المهبل، لزيادة الإفرازات التي تعمل على تسهيل عملية الولادة فيما بعد.

تزداد مشاكل صعوبة النوم وكذلك الوصول إلى وضع مريح للمرأة الحامل بسبب كثرة الذهاب إلى الحمام ليلًا، نظرًا لزيادة الضغط من حجم الجنين على عظم ومفاصل الجسم وزيادة آلام الظهر، لذلك ينصح الأطباء المرأة الحامل خلال هذا الأسبوع بإقلال السوائل في خلال فترة الليل، لتجنب كثرة الذهاب إلى الحمام، والذهاب إلى السرير عند الإحساس بالنعاس الشديد لتجنب مشكلة الأرق.

كذلك يجب عليك خلال هذا الأسبوع أخذ قرارك الخاص بتغذية طفلك، وما إذا كنت سوف تعتمدين على الرضاعة الطبيعية أم الرضاعة الصناعية للطفل بعد الولادة، إذ يجب عليك في هذا الوقت قراءة المزيد مزايا وعيوب كل من الطريقتين لتهيئة وتجهيز كل الوسائل المساعدة المناسبة للطريقة التي تفضلينها ومعرفة كل ما يلزم لها، وتهيئتك جسديًا ونفسيًا للقيام بهذا الدور سواء كنت ستقومين بإرضاع الصغير طبيعي أو صناعي.

معلومات عن الحمل في الأسبوع الرابع والثلاثين (تفاصيل الحمل في الأسبوع 34)

رقم الأسبوع الحالي من الحمل الأسبوع 34 من الحمل انتهى 33 أسبوعاً ونحن الآن في أيام الأسبوع الرابع والثلاثين من الحمل مدة الحمل حتى الآن بالأشهر 7 شهر و 22 يوم إلى 7 شهر و 28 يوم مدة الحمل حتى الآن بالأسابيع 33 أسبوع وأيام (1-7) مدة الحمل حتى الآن بالأيام 233 يوم إلى 239 يوم شهر الحمل في الأسبوع الرابع والثلاثين الشهر الثامن من الحمل مرحلة الحمل الحالية الثلث الثالث من الحمل عدد الأيام المتبقية حتى الولادة 41 يوم إلى 47 يوم عدد الأسابيع المتبقية حتى الولادة 6 أسبوع الأسبوع السابق الأسبوع 33 من الحمل الأسبوع التالي الأسبوع 35 من الحمل

الفحوصات والتحاليل الهامة خلال الأسبوع الرابع والثلاثين من الحمل

فمع استمرار أسابيع حملك يجب عليك إجراء هذه الفحوصات بصفة دورية ومستمرة خصوصًا في الأسابيع الأخيرة من حملك ومن ضمن هذه الفحوصات:

التحاليل المعملية الخاصة بفحص دم الأم والبول الخاص بها لمتابعة أي تغيير يطرأ عليها، كذلك فحص الموجات الصوتية الخاص بالجنين لمتابعة وزنه وطوله باستمرار.

اختبار العقد البكتيرية وهو عبارة عن اختبار وفحص لفتحة المهبل وهو غير ضروري، ولكن عند وجود هذه البكتيريا قد تسبب مشاكل أثناء عملية الوضع، ولذلك في حال وجودها لابد من أخذ علاج معين أثناء عملية الولادة لتجنب حدوث أي مشاكل للأم والجنين.

فحص مراقبة الأجنة وهو عبارة عن كشف يتم إجراؤه من قبل الطبيب المتابع للحالة عند وجود أي شك أو قلق على صحة طفلك أو تعرضه للخطر، ويتم هذا الفحص عن طريق جهاز متخصص يقوم بحساب عدد نبضات قلب طفلك في خلال 20 دقيقة.

كذلك يمكن أن يستخدم هذا الجهاز لمعرفة شدة انقباضات آلام الولادة، وكذلك يستخدم لقياس نسبة الأكسجين التي تصل إلى صغيرك عبر المشيمة ومتابعة حركة الجنين أثناء عملية الولادة.

التغيرات الخاصة بالجنين في الأسبوع الرابع والثلاثين من الحمل

إذ نجد جنين هذا الأسبوع لديه بعض السمات المميزة مثل:

أصبح جنينك يمتلك في هذا الوقت جسد ناعم وأملس خالي من أي تجاعيد وأي كرمشة، حيث أصبحت الدهون تملأ جسده كما إنه أصبح من الواضح جدًا جميع أعضاء التناسلية التي توضح جنسه وما إذا كان ذكر أم أنثى.

كما نبشرك عزيزتي الأم بأن صغيرك الآن أصبح يمكنه الاعتماد على جهازه التنفسي وجهازه المناعي بعيدٌا عن أجهزتك أنتي إذا ما حدثت عملية الولادة.

كما إنه من الطريف في الأمر أنه نتيجة تطور خلايا مخ طفلك الصغير هو الآن قادر على الحلم أثناء نومه من فترة لأخرى.

نتيجة زيادة حجم طفلك واستحواذه على معظم رحمك سوف تجدي أنك تشعرين بأدق وأرق حركاته بداخلك كما ستشعرين باستجابته للمسة يديك الدافئة والشعور بها.

في حالة فاجأتك آلام المخاض في هذا الأسبوع لا تقلقي ولا تنزعجي عزيزتي الأم، فطفلك الآن قادر على الحياة خارج رحمك، ولكنه قد يحتاج إلى رعاية بسيطة لمدة ساعات قليلة قبل أن يخرج معك وتعودان معًا إلى منزلك لتشعري انت وهو بحب من نوع جديد.

لكن يجب الانتباه على أن هناك نسبة بسيطة من الأطفال الذين يولدون في هذا الأسبوع قد يحتاجون للبقاء في وحدة الحضانة لفترة أطول من هذه الساعات القليلة، ولكنهم أيضًا سوف يتجاوزون هذه الفترة بسرعة نتيجة اكتمال معظم أعضائهم وأجهزتهم الحيوية.

الأسبوع الرابع والثلاثين من الحمل

الأسبوع الرابع والثلاثين من الحمل واستعدادات الولادة

يجب عليك في هذا الأسبوع إتمام باقي استعداداتك لحدوث عملية الولادة في أية لحظة ومن ضمن هذه الاستعدادات:

اللجوء إلى نظام غذائي صحي يحتوي على وجبات خفيفة صغيرة ومتنوعة على فترات قصيرة ويراعى أن تحتوي هذه الوجبات فواكه وكربوهيدرات وبروتينات.

ولمزيد من المعلومات حول هذه النقطة يرجى زيارة مقال التغذية أثناء الحمل.

إذا كان هذا حملك الأول سوف يقدم لك طبيبك الخاص نصيحة استخدام الكريمات والمرطبات لمنطقة شق العجان لتسهيل عملية الولادة الطبيعية والتي ستجنبك التعرض لأي تمزقات في هذه المنطقة التي تقومين بترطيبها وعمل تمرينات خاصة بها.

التمرن والتدرب على التنفس العميق و تمرينات اليوجا والاسترخاء مفيدة جدًا خلال هذه الفترة وسوف تسهل عليك عملية وضعك لطفلك الصغير.

الأسبوع الرابع والثلاثون من الحمل بتوأم

حيث نجد أن هذا الأسبوع مميز جدًا عند الأمهات الحوامل بتوائم، إذ سنجد أنهم يتشاركون في التالي: