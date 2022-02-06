نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلي فطائر مقلية بالجبنة بطعم شهي لا يقاوم وبطريقة سهلة وصحية وبأقل تكلفة في المقال التالي
الفطائر بالجبنة من أحلي وأشهي المعجنات اكثر الاكلات المحبوبة لدي الجميع وخاصة الأطفال بالتحديد، فهى تتميز بطعم لذيذ ورائع وكما أن لها طرق وأشكال عديدة ومن السهولة جدا عملها فى المنزل، كما ان كل مقاديرها بسيطة ومتوفرة فى أى منزل وهي غير مكلفة، وكما أن لها حشوات كثيرة منها مالح أو حلو فهناك فطائر محشية شيكولاتة أو فطائر بالمربى، أو محشية سكر بودرة، وهناك فطائر محشية أنواع من الجبن، او اللحمة المفرومة، أو الفراخ المفرومة، أو السجق وغير ذلك هناك الكثير من الحشوات، ويمكن تناول هذه الفطائر فى أى وجبة من الوجبات اليومية فهى مناسبة للإفطار أو الغداء أو العشاء، وتقدم بجانب طبق من البطاطس المقلية.
طريقة عمل الفطائر المقلية ومكوناتها
ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل أحلي وأطعم الفطائر المقلية بالجبنة، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك للتأكد من سلامة وجودة عملها بطريقة صحية، كما يساعدنا عملها في المنزل علي التحكم في المكونات المضافة إلى طريقة الفطائر واختيار أفضل المكونات الغذائية من الناحية الصحية.
المكونات
- ستة اكواب من الدقيق.
- رشة من الملح.
- ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.
- معلقتان كبيرتان من السكر.
- ثلاثة ملاعق كبيرة من الحليب البودر.
- ربع كوب من الزيت.
- كوبان من الماء الدافى.
- كمية من أنواع مختلفة من الجبن.
- زيتون اسود واخضر.
- فلفل اخضر.
طريقة التحضير
- يتم تحضير طبق كبير وعميق ونضع فيه ستة أكواب من الدقيق، ورشة من الملح ثم نضع معلقان كبيرتان من الخميرة الفورية ونضيف معلقتان كبيرتان من السكر ثم ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب البودر، ونخلط هذه المكونات جيداً باستخدام ملعقة لمزجهم مع بعض.
- نضع ربع كوب من الزيت ثم نضيف كوب من الماء الدافى إلى المكونات الجافة التى تم مزجها، ونقوم بعجن هذه المكونات باستخدام اليد ثم نضيف كوب أخر من الماء مع العجن المستمر ومن الممكن إضافة القليل من الدقيق اذا كانت العجينة تحتاج إلى دقيق، ونستمر فى العجن لمدة عشرة دقائق تقريبا للحصول على عجينة طرية وناعمة.
- نقوم بوضع غطاء على العجينة ونضعها فى مكان دافى ليساعدها على التخمير بشكل سريع، ونتركها لمدة ساعتين أو أقل ليتم تخميرها وليذداد حجمها.
- بعد التخمير يتم تقطيع العجينة الى كور متساوية الحجم ونتركها تختمر مرة اخرى، وبعد خمورها نقوم بفرد الكور لتصبح بشكل دائرى.
- نحضر طبق لعمل خلطة الحشو وهى كمية من الجبنة الرومى والموتزريلا والشيدر وكمية من الزيتون الاخضر والاسود وايضا كمية من الفلفل الاخضر ونخلطهم جيدا.
- بعد فرد كورة من العجين ويكون شكلها دائرية نقوم بوضع ملعقة كبيرة من خلطة الجبن على العجينة، ثم نقوم بلفها على شكل كورة ويتم غلقها جيدا حتى لا يقع منها الحشو.
- وبعد حشو جميع الكور بهذا الشكل نقوم بتجهيز طاسة عميقة ونضع فيها كمية مناسبة من الزيت لقلى هذه الفطائر ونضعها على نار متوسطه.
- وعند تسخين الزيت جيدا نقوم بوضع الفطائر فى الزيت وتقليبها بشكل مستمر حتى تاخذ اللون الذهبي من جميع النواحي.
- وبعد إنتهاء الكمية يتم وضعها في طبق التقديم ومن الأفضل تناولها وهى ساخنة.
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