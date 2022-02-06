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عمر شويل - جدة تحضير البيتزا الإيطالية في المنزل أصبح سهلًا تقدري توفري وتفرحي بيها أولادك في دقائق - ثقفني
تعتبر البيتزا الإيطالية من المأكولات المفضلة عند الكثيرين كما يسهل تحضيرها وهناك الكثير من السيدات التي ترغب في تحضير مأكولاتها بنفسها في المنزل بدلًا من أن يتم شرائها من الخارج بالتحديد البيتزا وفيما يلي سنقدم إليكم خطوات تحضير البيتزا الإيطالية.
تحضير البيتزا الإيطالية في البيت
يتم تحضير البيتزا الإيطالية بمقادير غير مكلفة مما يساعدك على تقديمها بفرحة لأسرتك وبمكونات إقتصادية وتلك المقادير تكمن في التالي.
مكونات البيتزا الإيطالية
- أربعة كؤوس من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدمات.
- نصف كأس من الزيت النباتي.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- نصف كأس من المياه الدافئ.
- نصف علبة من الزبادي.
- رشة من الملح الناعم.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة من السكر.
مقادير حشو البيتزا
- فلفل أخضر مقطع إلى حلقات.
- جبن رومي مبشور وجبن موزاريلا.
- سوسيس.
- بسطرمة.
- زيتون أسود مخلي.
- بصلة مقطعة إلى حلقات.
مقادير صلصة البيتزا
- أربعة ملاعق من صلصة الطماطم.
- نصف كأس من المياه.
- عصير نصف ليمونة.
- ملعقة من السكر.
- القليل من الملح.
- القليل من الفلفل.
- رشة من الزعتر.
- ربع ملعقة من بودرة الثوم.
خطوات تحضير البيتزا الإيطالية
يتم تحضير البيتزا الإيطالية بخطوات بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وفيما يلي خطوات تحضير البيتزا الإيطالية.
طريقة تحضير البيتزا الإيطالية
- يتم تخفيف صلصة الطماطم بالمياه ويتم وضعها على النار ثم يتم إضافة عصير الليمون وزيت الزيتون والسكر والبهارات.
- يتم تقليب الصلصة لحين الغليان ثم ترفع من النار وتركها لحين أن تبرد.
- يتم إذابة الخميرة في نصف كأس من الخميرة الدافئة ثم يتم إضافة رشة من السكر ثم يتم تركها مغطاة لفترة عشرة دقائق لحين أن تختمر.
- يتم تحضير عجينة البيتزا من خلال الحصول على إناء عميق ويتم وضع فيه الدقيق والبيكنج بودر ثم يتم إضافة الزيت والزبادي والملح والخميرة ويتم التقليب بالملعقة لحين أن تختلط المقادير يتم تشكيلها.
- يتم إضافة كأس من المياه الدافئ بصورة تدريجية ويتم العجن إذا كانت ملتصقة يتم إضافة الدقيق.
- تترك العجينة لحين أن ترتاح وتصبح منفوشة.
- بعد ذلك يتم تقسيم العجينة وفردها على ثلاثة صواني.
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