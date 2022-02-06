الفوائد العجيبة للبان الذكر في التخسيس والتجميل وتنقية الجسم من السموم لن تتوقف عن تناوله

لبان الذكر وأهم فوائده هذا الكنز في بيتونا الذي يغفل عنه الكثير، فقد كثر الحديث عنه مؤخرا لفوائده في علاج البشرة والمعدة والتخسيس أيضا وهذا بناءا على التجربة الفعلية للمستخدمين له وأيضا الأبحاث والدراسات، لأنه يدخل في صناعة الأدوية وبعض العلاجات،وهو عبارة عن مادة صمغية تفرزها جزع شجرة اللبان يستخرج بعناية ومن اشهر الدول في زراعتها الهند.

فوائد لبان الذكر المتعددة

يمكن استخدام لبان الذكر بعدة طرق للحصول علي نتائج مختلفة ناجحة بكل الطرق :

فوائد لبان الذكر كبخاخ

ند استخدامه كبخاخ وذلك بسكب كوب ماء مغلي على معلقتين لبان ذكر وتركه ليلة كاملة وفي الصباح يمكننا تصفيته ووضع الماء في بخاخ لسهولة استخدامه ويحتفظ به في الثلاجة للاستعمال اليومي. للحصول على النتائج التالية:

يساعد في شد الجلد المترهل والحفاظ علي خلايا البشرة من التلف. يساعد على ملئ التجاعيد والخطوط التعبيرية لما يحتويه من كولاجين طبيعي . يفتح البشرة بشكل ملحوظ مع استمرار استخدامه ويساعد أيضا على توحيد لون البشرة. كما يساعد على تخفيف أثر الهالات السوداء تحت العين وتخفيف بقع البشر ليتركها نقية. يساعد على سرعة تجديد الخلايا وملئ أي حفر في البشرة أو علامات قديمة لحبوب الشباب ومحو أثر حبوب الشباب مع الاستخدام اليومي. كما أنه يعتبر مطهر عند استخدامه على الشعر يساعد في القضاء علي قشرة الشعر بالإضافة إلي احتوائه علي الفيتامينيات والمعادن التي تخفف تساقط الشعر كما ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس أيضا.

فوائد شرب لبان الذكر على الريق في فقدان الوزن

منقوع لبان الذكر المكون من ملعقة صغيره على كوب ماء يوميا أو بين الوجبات يساعد على فقدان الشهية كمان يساعد أيضا على تنحيف منطقة الوسط والبطن والحوض وذلك بتناوله على الريق أو مضغه بعد نقعه في الماء حيث يفتت الدهون المتواجدة في البطن والأرداف بالإضافة إلى أنه يخلص الجسم من السموم ومفيد جدا للكلي، كما أنه يعالج الإمساك والتلبك المعوي وحالات الغثيان الناتجة عن تغيير العادات الغذائية وذلك لقدرته على التطهير وزيادة عمليات الأيض وحرق الدهون.