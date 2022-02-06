خلطة كريم جونسون والنشا السحرية لتبييض الوجه وتفتيحه 3 درجات ومن أول أستخدام هتلاحظي الفرق

كريم جونسون والنشا لتبييض الوجه، يعتبر كريم جونسون لتفتيح البشرة من أفضل الكريمات والمرطبات التي تعطي البشرة النضارة واللمعان وتتميز بسرعة امتصاص الجلد له، ويتميز هذا الكريم بأن فاعليته تدوم على البشرة وله رائحة مميزة وعطرة، ولكن عند إضافته للنشا يعطي ذلك وصفة رهيبة لتفتيح البشرة وتبيضها وتوحيد لونها في وقت قصير، وهذه الوصفة بسيطة وتتم بخطوات سهلة لنحصل على أفضل نتيجة.

كريم جونسون والنشا لتبييض الوجه

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من كريم جونسون.

ملعقة نشا كبيرة.

ملعقة كبيرة ماء ورد.

علبة كريم نظيفة.

طريقة تحضير كريم جونسون والنشا:

نحضر وعاء حجمه صغير ونضع فيه كل المكونات ونخلطهم معاً ليتكون خليط قوامه كريمي. بعد ذلك نضع الخليط في علبة الكريم النظيفة الفارغة ونغلقها جيداً لوقت الاستخدام.

طريقه استخدام كريم جونسون:

أولاً نغسل الوجه بالماء وتجفيفه جيداً قبل وضع الكريم عليه.

ثم نضع طبقة خفيفة منه على الوجه والرقبة واليدين، ونتركه لمدة ساعة

بعد ذلك نغسل الوجه بماء فاتر جيداً حتى لإزالة أي آثار للكريم على الوجه، حتى لا تتأثر البشرة بالنشا.

نستخدم هذا الكريم بشمل يومي لمدة ١٥ يوم متتالين للحصول على نتيجة ملحوظة في لون البشرة.

وصفة النشا وجونسون لتفتيح البشرة بشكل كبير للغاية

المكونات:

عدد ٣ ملاعق كريم جونسون.

ملعقة نشأ.

ملعقتان ماء ورد.

ملعقة عصير ليمون.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء كبير ونضع فيه كريم جونسون ثم النشا ونخلطهم معاً جيداً حتى بتكون مزيج متجانس. بعد ذلك نضيف عصير الليمون، ثم ماء الورد ونقلبهم معاً ليتكون خليط كريمي متجانس. وإذا كانت البشرة حساسة يفصل عدم وضع عصير الليمون حتى لا تحدث أي أضرار للبشرة.

طريقة الاستخدام: