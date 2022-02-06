الهريسة السورية الطرية بالسميد والسمنة البلدي

الهريسة السورية الطرية بالسميد، تعتبر الهريسة السورية من الحلويات التي تتسم بالمذاق الشهي وسهولة التحضير، فبإمكان الجميع تحضير الهريسة في المنزل بكل سهولة فترغب الكقير من الأمهات في تحضير مأكولاتها في المنزل دون أن يتم شرائها من الخارج وتتبعوا معنا في المقال التالي خطوات تحضير الهريسة السورية.

طريقة تحضير الهريسة السورية:

يتم تحضير الهريسة السورية في المنزل بمقادير بسيطة وغير مكلفة وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير الهريسة السورية:

كأسان من السميد.

كأسان من السكر الناعم.

كأس من اللبن البودرة.

كأس من جوز الهند.

كأس من زيت النباتي.

كأس من المياه الباردة.

ملعقة من البيكنج بودر.

فستق الحلبي المطحون.

خطوات تحضير الهريسة السورية:

يتم تحضير الهريسة السورية من خلال اتباع الخطوات الآتية:

أولًا يتم خلط كلًا من السكر والسميد ثم يتم إضافة الحليب وجوز الهند. بعد ذلك يتم إضافة الزيت والمياه والبيكنج بودر ويتم تقليب المقادير مع بعضها لابعض. الحصول على صينية ثم يتم دهنها بالزبدة ثم يتم وضع الهريسة وفردها جيدًا. بعد ذلك يتم رش الفستق الحلبي ويتم ترك الصينية لمدة ثلاثة ساعات. يتم وضع الصينية في الفرن وتركها لمدة نصف ساعة. يتم وضع الشربات ثم يتم تقطيعها وتقديمها وبالهناء عليكم.

مقادير تحضير الهريسة المصرية:

كأسان من السميد.

كس من الحليب.

كأس من جوز الهند المبشور.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كأس من الزبدة المذابة.

كأس من السكر.

مقادير تحضير القطر:

كأس من السكر.

ملعقة من مياه الزهر.

ملعقة من عصير الليمون الحامض.

طريقة التحضير: