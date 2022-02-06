نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهريسة السورية الطرية بالسميد والسمنة البلدي في المقال التالي
عمر شويل - جدة الهريسة السورية الطرية بالسميد والسمنة البلدي - ثقفني
الهريسة السورية الطرية بالسميد، تعتبر الهريسة السورية من الحلويات التي تتسم بالمذاق الشهي وسهولة التحضير، فبإمكان الجميع تحضير الهريسة في المنزل بكل سهولة فترغب الكقير من الأمهات في تحضير مأكولاتها في المنزل دون أن يتم شرائها من الخارج وتتبعوا معنا في المقال التالي خطوات تحضير الهريسة السورية.
طريقة تحضير الهريسة السورية:
يتم تحضير الهريسة السورية في المنزل بمقادير بسيطة وغير مكلفة وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير الهريسة السورية:
- كأسان من السميد.
- كأسان من السكر الناعم.
- كأس من اللبن البودرة.
- كأس من جوز الهند.
- كأس من زيت النباتي.
- كأس من المياه الباردة.
- ملعقة من البيكنج بودر.
- فستق الحلبي المطحون.
خطوات تحضير الهريسة السورية:
يتم تحضير الهريسة السورية من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- أولًا يتم خلط كلًا من السكر والسميد ثم يتم إضافة الحليب وجوز الهند.
- بعد ذلك يتم إضافة الزيت والمياه والبيكنج بودر ويتم تقليب المقادير مع بعضها لابعض.
- الحصول على صينية ثم يتم دهنها بالزبدة ثم يتم وضع الهريسة وفردها جيدًا.
- بعد ذلك يتم رش الفستق الحلبي ويتم ترك الصينية لمدة ثلاثة ساعات.
- يتم وضع الصينية في الفرن وتركها لمدة نصف ساعة.
- يتم وضع الشربات ثم يتم تقطيعها وتقديمها وبالهناء عليكم.
مقادير تحضير الهريسة المصرية:
- كأسان من السميد.
- كس من الحليب.
- كأس من جوز الهند المبشور.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- كأس من الزبدة المذابة.
- كأس من السكر.
- مقادير تحضير القطر:
- كأس من السكر.
- ملعقة من مياه الزهر.
- ملعقة من عصير الليمون الحامض.
طريقة التحضير:
- أولًا يتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه السميد والسكر والبيكنج بودر ثم يتم إضافة جوز الهند والزبدة مع التقليب لحين أن تتداخل المقادير.
- بعد ذلك يتم إضافة الحليب ثم يتم الاستمرار في الخلط.
- يتم دهن صينية الفرن بكمية من الزيت ثم يتم وضع خليط البسبوسة ثم فردها بواسطة سباتولا.
- القيام بإدخال الصينية إلى الفرن وتركها لمدة ربع ساعة لحين أن تنضج البسبوسة.
- يتم تحضير القطر من خلال الحصول على إناء ويتم وضع فيه السكر والمياه ثم رفعه على النار وتركه لحين أن يغلى ثم يتم تخفيف النار ويتم إضافة عصير الليمون ومياه الزهر ثم يتم إخراج البسبوسة من الفرن ويتم تسقيتها بالقطر.
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