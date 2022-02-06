بملعقة من النشا والليمون حولي بشرتك السمراء لبشرة بيضاء وجميلة بدون تجاعيد نهائياً

يعتبر النشا والليمون ، من أقوى المواد الطبيعية التي تمنح البشرة البياض ناصع وتجعلها جميلة ومشرقة طول الوقت، كما يساعد على تفتيح الاسمرار الناتج عن أشعة الشمس الضارة، ويحارب التجاعيد المزعجة التي تجعل الوجه يبدو أكبر سناً، وهو رائع في إزالة الخطوط البيضاء الرفيعة التي تشوه مظهر الوجه، كما يلعب دور كبير في حماية البشرة من البكتيريا والجراثيم التي تتراكم داخل المسام الواسعة، ويمنح البشرة النضارة والحيوية في أسرع وقت بفضل احتوائه على الليمون الطبيعي الذي يساعد على تفتيح الاسمرار في دقائق، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم النشا والليمون السحري لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد نهائياً بكل سهولة بالمنزل.

مكونات كريم النشا والليمون الرهيب

يحتوي الكريم على مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

ملعقة من النشا.

ملعقة من عصير الليمون.

نصف ملعقة كبيرة من الجلسرين الطبي.

ملعقة كبيرة من حليب البودرة.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والليمون السحري لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد نهائياً بكل سهولة وهى كما يلي:-

نحضر وعاء صغير ونضع النشا، والحليب البودرة ونقلبهم مع بعض. ثم نضيف الليمون ونقلب برفق حتى تمتزج المكونات مع بعض. بعد ذلك نقوم بإضافة ماء الورد بالتدريج حتى نحصل على قوام الكريم المناسب. ثم نضيف الجلسرين للخليط ونقلب برفق حتى تختلط المكونات ويصبح القوام كريمي الشكل. نقوم بعمل سنفرة للوجه بالسكر ولليمون حتى نتخلص من الجلد الميت والاوساخ. ثم نقوم بفرد الكريم على الوجه ونتركه لمدة 20 دقيقة ويتم غسله بالماء البارد. نكرر وضع الكريم على الوجه مرة واحدة يومياً قبل النوم حتى نحصل على أفضل النتائج.

فوائد النشا والليمون للبشرة

يحتوي على فوائد عديدة سوف نعرضها عليكم اليوم وهى كما يلي:-