سر عمل البطاطس الشيبسي المقرمش بدون ما يشرب زيت هتكون مقرمشة ولذيذة ومش هتشرب زيت نهائي بأطعم ونكهات مختلفة

البطاطس الشيبسي المقرمش بدون ما يشرب زيت، أنواع البطاطس كثيرة، وطرق عمل البطاطس أكثر، والشيبسي في هذه الأيام يزداد الطلب عليه بسبب الأطعمة المختلفة التي يتواجد عليها، ويمكن إعداد الشيبسي الذي يوجد في المحلات بكل الأطعمة المختلفة فمنها ما هو بالطماطم، وما هو بالخل، وما هو بالصلصة، والبطاطس هي من الخضروات التي تتشكل في صنعها بأشكال كثيرة، سواء مقلية أو مطبوخة بالصلصة، أو صينية في الفرن، لها كثير من الطبخات اللذيذة التي يعشقها الكثير، لكن يمكننا معرفة طريقة عمل البطاطس الشيبسي المقرمشة بدون ما يشرب زيت، التى يفضلها الكبار وجميع الوصفات بطريقة سهلة وبسيطة.

عمل البطاطس الشيبسي المقرمش بدون ما يشرب زيت

سوف نوضح طريقة عمل البطاطس الصحية في المنزل دون أن تشرب زيت وبالتالي فهذه الطريقة مناسبة لكل من يحب البطاطس ويرغب في خسارة وزنه.

مكونات عمل بطاطس الشيبسي المقرمش

نحضر ماكينة تقطيع البطاطس إلى شيبسي أو بطريقة اليد تقطع البطاطس رقائق رفيعة.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الثوم البودر.

ملعقة من البصل البودر.

ملعقة من بهارات الدجاج أو أي نوع بهارات يتم اختياره.

طريقة تحضير بطاطس الشيبسي المقرمش

حتى نحصل على بطاطس شيبسى مقرمشة بدون أي زيوت، يتم متابعة الطريقة التالية: