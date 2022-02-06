إعملي بلح الشام بالطريقة السرية مثل الجاهز فالمحلات

بلح الشام يعتبر من أشهر الحلوى التي تنير السفرة العربية فلا غنى عنه لمذاقه الرائع الشهي اللذيذ ونرغب دايماً في جلبه من المحلات جاهز وترغب في نفس الوقت حواء في الحفاظ على صحة أفراد أسرتها وضمان صحة الأطعمة وعدم جلبها جاهزة فتسعى لتعلم طريقة التحضير لتوفرها في البيت بجودة وصحة ومضمونة 100٪، واليوم سوف نتناول كل نكات وأسرار نجاح بلح الشام.

مكونات ومقادير عمل بلح الشام:

كوب ماء.

كوب دقيق.

ملعقة دقيق سميد.

2 ملعقه كبيره زبده.

ملعقه كبيره نشأ.

ملعقة خل.

ملعقه كبيره زيت.

2 حبات بيض.

فانيليا.

ملح.

كوب شربات حلوى.

مكونات عمل شربات الحلوى :

كوب سكر.

كوب ماء.

2 ملعقة عصير ليمون.

طريقة تجهيز الشربات :

في وعاء على النار نقوم بوضع كوب الماء وكوب السكر وعصير الليمون ونقلب ثم نتركه على النار حتى يغلي. وعندما يصل إلى القوام المطلوب نطفئ النار ونتركه حتى يهدأ ولا نستخدمه على الحلوى وهو ساخن نتحكم في سمك الشربات بكميه الماء المضافة إذا كنا نرغب فيه أن يكون الخليط خفيف نضع كميه ماء زياده و إذا كنا نريد أن يكون ثقيل نكتفي بهذا المقدار.

طريقة عمل بلح الشام :

في وعاء على النار نقوم بوضع الماء وعليه الزبده والفانيليا ونقلب ونتركها حتى تسيح تماماً ثم يغلي الخليط. عندما يغلي خليط الزبده والماء على النار نقوم بإضافة الدقيق والنشأ ونقلب حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها البعض. ثم نقوم بإضافة السميد إلى الخليط ونقلب جيداً ثم نضيف البيض والخل ونحرك حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض ثم نطفئ النار ونترك الخليط يبرد تماماً. في مقلاه على النار نضع الزيت ونتركه حتى يسخن وفي نفس ذات الوقت نضع الخليط في كيس الحلوى و نبدأ بتشكيل أصابع بلح الشام في الزيت الساخن مباشره. يشترط أن يكون الزيت ساخن. ونقلب أصابع بلح الشام في الزيت على الوجهين حتى تأخذ اللون الذهبى وبعد أن تخرج من الزيت وتصفى جيداً توضع في الشربات البارد وتقدم وبالهناء والشفاء.

يجب أن يكون الشربات بارد وليس ساخنا.

ملاحظات نجاح بلح الشام:

جميع المكونات المستخدمة في عمل بلح الشام يجب أن تكون بدرجة حرارة الغرفة ولا نستخدمها فور خروجها من الثلاجه. يجب نخل المكونات الجافة مثل الدقيق والنشأ قبل استخدامها في الخليط فيجعل الخليط هش أكثر. يشترط أن تكون عجينة بلح الشام متماسكة بعد خلط جميع المكونات. إضافة الخل المتواجد في المكونات يجعل بلح الشام خالي من رائحه الزفاره ويساعد الفانيليا على اخفاء رائحه البيض. يلزم ويشترط إستخدام الشربات وهو بارد.

مقادير عمل صوص الكراميل الشهي:

يمكن تزين بلح الشام بصوص الكراميل يعطيه مذاق أروع.

كوب واحد كريمة.

كوب سكر أبيض.

كوب ماء.

ملعقة زبدة (بدرجة حرارة الغرفة)

طريقة تجهيز صوص الكراميل: