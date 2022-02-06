طريقة تحضير بودرة السحلب الاصلية من المنزل بمكونات المضبوطة مثل الجاهزة

منذ قدوم فصل الشتاء ويكثر البحث و التساؤلات عن المشروبات الساخنة و من أهم المشروبات الساخنة التي يتم تحضيرها وشربها في فصل الشتاء وبالأخص هو مشروب السحلب، حيث يعد هذا المشروب من أطعم وألذ المشروبات الشتوية كما أنه مغذي جدًا وهذا لأنه يحتوي على مكونات عديدة من أهمها الحليب و النشا و المكسرات هذه المكونات تعطيه قيمة غذائية عالية تساعد على تدفق الجسم و تعطيه حيوية ونشاط كما أنه من المشروبات الشهية التي يتميز بطعمه المميز جدًا لذلك يتساءل العديد من الأشخاص عن طريقة تحضير بودرة السحلب من المنزل بدلًا من شراءه من الخارج، وسنقدم لكم أسرار تحضير بودرة السحلب مكوناته المضبوطة.

مقادير بودرة السحلب

أصبح شراء السحلب من الخارج مكلف الثمن كثيراً ولكنه يحتاج مكونات بسيطة جدًا وغير مكلفة، مكونات تحضير بودرة السحلب هي:

كوب من اللبن البودر.

نصف كوب من الأرز المطحون.

كوب من النشا.

نصف كوب من جوز الهند الناعمة.

كوب من السمسم المحمص.

نصف كوب من الزبيب.

كوب من الفول السوداني.

نصف كوب من الفستق (اختياري).

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة تحضير بودرة السحلب

نأتي ببوله كبيرة ونقوم بوضع بودرة الحليب والأرز المطحون و النشا.

نقلب هذه المكونات مع بعضها حتى يختلط مع بعضهم.

بعد ذلك نقوم بإضافة جوز الهند و السمسم و الفانيليا ونقلبهم مع المكونات جيدًا هذه هي الخلطة الأساسية.

يمكننا إضافة المكسرات المتواجدة من الفول السوداني و الفستق و نقلبهم مع بودرة السحلب بشكل جيد.

نأتي ببرطمان زجاجي نظيف ونحتفظ بالبودرة السحلب به ويوضع في مكان بعيد عن أشعة الشمس.

طريقة عمل مشروب السحلب

يعد مشروب السحلب من أسرع المشروبات الساخنة الشتوية التي يتم يتم تحضيرها في وقت قصير، وتتميز بطعمها المختلف واللذيذ، مكونات المشروب هي:

4 معالق كبيرة من بودرة السحلب.

2 كوب من الحليب.

3 معالق من السكر ويمكن استبداله بالعسل.

طريقة تحضير مشروب السحلب