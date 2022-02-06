بكوب من الزيت اعملي أحلى بسبوسة تركية مرملة وبطعم مميز مثل الجاهز

تعد البسبوسة التركية من الحلويات الشهية التي يعشقها الكثيرين من الصغار والكبار، وهنا سوف نقدمها على الطريقة التركية بطعم مميز ومذاق رائع، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيرها بسهولة في المنزل، كما تتكون هذه الحلوى من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي السميد والسكر ومكونات آخرى بسيطة، ايضاً طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل البسبوسة التركية الشهية في المنزل.

مقادير عمل البسبوسة التركية

تحتوي البسبوسة التركية على مقادير سهلة وبسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

كوب من السكر.

٤ حبات من البيض.

علبتين من الزبادي.

خميرة حلويات.

كوب من الزيت.

نصف كوب من الدقيق الأبيض.

رشة من الفانيليا.

كوبين ونصف من السميد الرقيق.

للشربات

٢ كوب من السكر.

٤ أكواب من الماء.

شريحة من الليمون.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير البسبوسة التركية الشهية في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نحضر إناء عميق ونضع به أكواب الماء مع السكر ونتركه يغلي على النار لمدة لا تقل عن ١٥ دقيقة مع إضافة الليمون ثم نغلق النار ويصبح جاهز للاستخدام. بعد ذلك نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخفق البيض مع السكر ونخلطهم جيداً، ثم نقوم بإضافة الفانيليا بعد ذلك الزيت مع الخفق المستمر حتى نحصل على خليط متجانس. ثم نقوم بإضافة الزبادي مع السميد مع الدقيق والخميرة ونقلبهم جيداً، نترك الخليط يرتاح لمدة لا تقل عن ١٥ دقيقة. في ذلك الوقت نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية، ثم نقوم بدهن الصينية بالزبدة مع سكب الخليط بداخلها. ثم ندخل الصينية الفرن لمدة لا تقل عن ٤٠ دقيقة، بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن ونسقيها بالشربات البارد. بعد ذلك نغطيها قليلاً حتى تصبح طرية، ثم تصبح جاهزة للتقديم، وبهذا نكون قد قدمنا أحلى صينية بسبوسة تركية لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.

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