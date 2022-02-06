نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لوجه كالقمر.. النشا للتفتيح السريع 10 درجات فوري للبشرة وهذا المكون له تأثير إضافي في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماسك النشا للتفتيح السريع من أجمل الوصفات لتفتيح البشرة، وتحقيق حلم أي فتاة في الحصول على بشرة فاتحة وصافية. النشا من المواد التي توجد في الطبيعة مما يجعلها من المواد اللطيفة على البشرة، كما أنه يدخل في العديد من الوصفات التي تفيد البشر بالإضافة إلى تعزيز الوصفة بمكملات أخرى مثل ماء الورد وزيت الزيتون، وهذه المواد من شأنها إضفاء مزيد من القيمة على ماسك النشا للبشرة.

النشا للتفتيح السريع

يزيد الكركم من قيمة الوصفة بالإضافة إلى النشا المعروف فوائده للبشرة، فإن الكركم يعمل على زيادة إشراقة البشرة وله خصائص علاجية للبشرة للوقاية من الحبوب الطريقة كالتالي:

نشا وكركم بكميات متساوية.

زبادي.

ماء زهر (ورد).

بعض قطرات الليمون.

مزج المكونات في وعاء حتى الحصول على قوام سميك يمكن توزيعه على البشرة، ثم يترك على البشر 20 دقيقة، ثم يتم تنظيف الوجه بماء دافئ. يطبق هذا الماسك على البشرة مرتين في الأسبوع.

ماسك الموز والنشا لتفتيح البشرة

الموز من الفواكه الغنية جدا بالعناصر المغذية للبشرة كما أنه يعمل على ترطيب البشرة ويؤخر من ظهور الترهلات بالبشرة ويمكن استخدامه مع النشا كالتالي:

نصف موزة مهروسة.

كمية من النشا تكفى قوام مناسب.

ماء ورد.

لبن حليب.

الطريقة:

تمزج كل عناصر الماسك سويا في وعاء حتى الحصول على قوام سهل الفرد على البشرة.

يترك الماسك ثلث ساعة، ثم يتم إزالته بالماء.

تكرر الوصفة مرة كل أسبوع.

ماسك نشا الذرة والبطاطس لإشراقة البشرة

يستخدم في هذا القناع البطاطس وسائل الصبار، وهما مكونين مختلفين، ولكنهما يعطيان للوصفة قيمة كبيرة من حيث التفتيح وشد البشرة:

قطعة بطاطس مسلوقة تمامًا.

ملعقة من سائل الصبار الطبيعي.

نشا بكمية مناسبة.

ماء.

الطريقة

تخلط المكونات مع بعضها، ويتم توزيعها على البشرة تترك حتى الجفاف، يتم إزالة الماسك بالماء، ويمكن تطبيق الوصفة مرة أسبوعيا.

وفى الختام استخدام النشا للتفتيح السريع من المكونات التي تملك خصائص قيمة للبشرة، كما أنه معروف لاستخدامها في معظم وصفات البشرة، كما أنه يستخدم بأمان مع جميع أنواع البشرة، لا يسبب أي حساسية لأي نوع من أنواع البشرة. ويتميز بسعره الزهيد كما أنه متوفر بكثرة، يمكنك الاعتماد عليه في جميع وصفاتك بكل ثقة وأمان.