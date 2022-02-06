مقرمش وكرسبي...السر في المكون ده لعمل القرنبيط المقرمش الكرسبي في البيت من غير ما يشرب زيت نهائي

عمل القرنبيط المقرمش الكرسبي في البيت، كثير من الخضروات والمأكولات لها مواسم، فيوجد خضروات صيفية وخضروات شتوية، وهذه الأخيرة هي التى يزداد فيها الطلب مثل الكرنب والقرنبيط، هما مأكولات شتوية لذيذة ينتظرها كثير من الناس، والقرنبيط هو أحد الوجبات المفيدة المنتشرة والغني بالعناصر الهامة لصحة الإنسان، فهو يتمتع بالمذاق الرائع بالإضافة الى فوائده العظيمة، وأصبح اليوم يتم عمله في بعض المطاعم ولكن عمله في المنزل له طعم آخر.

عمل القرنبيط المقرمش الكرسبي في البيت

قد تبحث معم السيدات عن طريقة عمل القرنبيط الكرسبي في البيت بدون ما يشرب زيت والآن من خل موقع ثقفني سوف نقدم لكم عمل القرنبيط المقرمش

مكونات عمل القرنبيط المقرمش

واحد زهرة من القرنبيط متوسطة الحجم.

كوب واحد من الدقيق.

ربع كوب من النشا.

كزبرة خضراء ونقوم يفرجها.

كوب ونصف من الماء.

عدد 2 فص ثوم مهروس.

ملعقة صغيرة من الكمون.

وملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة.

ملعقة صغيرة من الشطه.

وملعقة صغيرة بيكنج باودر

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

وملعقة صغيرة من الملح.

بيضة.

مكونات الطبقة الخارجية للقرنبيط

كوب دقيق.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة تحضير القرنبيط المقرمش

نحضر وعاء عميق وكبير ونضع فيه ماء ونضيف عليه الملح والكمون ونضعهم على النار.

نقوم بتقطيع رؤوس زهرة القرنبيط إلى رؤوس صغيرة ووضعهم في الماء المغلي حتى يتم سلقه.

نخرج القرنبيط المسلوق من الماء المغلي ونضعه في ماء بارد، حتى لا يتأثر بالحرارة أكثر من اللازم.

طريقة تحضير التتبيلة