بدون فرن وبدون تخمير وبدون بيض هقولك على طريقة عمل خبز البطاطس بالجبن المقلية هشه ولذيذة

طريقة عمل خبز البطاطس بالجبن المقلية، خبز البطاطس بالجبن من ألذ المعجنات اللذيذة التي يحبها الكبار والأطفال كما أنه مفيد جدا لاحتوائه على عناصر تمد الجسم بالطاقة والنشاط، ويمكن تقديمه كوجبة إفطار أو عشاء خفيفة وشهية وتبحث الكثير من السيدات عن طريقة صنع خبز البطاطس بالجبن بالمنزل بطريقة بسيطة ومضمونة لذا سوف نقدم لكم طريقة إعداد خبز البطاطس بالجبن اللذيذ.

طريقة عمل خبز البطاطس بالجبن المقلية

تعتبر هذه الوصفة من الوصفات المحببة لدي الأطفال كما إنها مفيدة وصحيه لهم

مكونات عمل خبز البطاطس بالجبن

مكونات عجينة خبز البطاطس



¼ كيلو دقيق أبيض متعدد الاستخدام.

40 جرام من الزبدة الغير مملحة.

200 جرام من الحليب الدافئ.

ملعقة خميرة فورية.

ملعقة من السكر الناعم.

½ ملعقة ملح.

بيضتان متوسطتان.

مكونات الحشوة

حبتان من البطاطس المسلوقة المقطعة إلى مكعبات.

150 جرام جبنه رومي على موزاريلا.

50 جرام كريمة طهي ثقيلة.

½ ملعقة ملح.

قليل من الفلفل الأسود.

للتزيين

نصف كوب من البقدونس المفروم.

خطوات تحضير العجينة

نحضر وعاء مناسب ونضع به البيض و نخفق ثم نضيف إليه كمية الحليب الدافئ ونقلبهم جيدا حتى تمام التجانس.

نضيف مقدار السكر ثم الخميرة الفورية ونقلبهم مع الحليب والبيضة.

نبدأ بإضافة الدقيق والملح تدريجيا مع التقليب جيدا ثم العجن باليد جيدا للوصول إلى عجينة متماسكة وطرية.

نكور العجينة وندهنها بقليل من الزيت و ندهن الوعاء بالزيت ونضعها به ونغطي الوعاء بكيس بلاستيك ونترك العجينة في مكان دافئ لمدة ساعة ونصف حتى تختمر.

خطوات تحضير الحشوة

نحضر وعاء مناسب ونضع به مكعبات البطاطس بعد السلق مباشرة.

نضيف الملح والفلفل الأسود ثم نبدأ بهرس البطاطس مع تقليب الملح والفلفل عليها.

إضافة كريمة الطهي الثقيلة ونقلب جيدا حتى تمام التجانس.

الخطوات النهائية