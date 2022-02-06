أسهل وأسرع طريقة لعمل الجبنة الرومي في البيت وبمكونات بسيطة وغير مكلفة والطعم رائع

تعتبر الجبنة الرومي أو المشهورة في بعض الأماكن الجبنة التركي من الجبن المفضلة لدى الكثير، بل هي من أفضل أنواع الجبن، فهي تتميز بطعمها الشهي واللذيذ والذي يحبها الصغار كثيرًا، ويتم تحضيرها في وجبات الإفطار في سندوتشات أثناء المدارس، إلا أن أسعارها في المحلات يكون مرتفع قليلًا، فيمكنكِ تحضيرها في المنزل بأقل تكلفة وبطعم أحلى وأضمن من المحلات.

طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل

يرجع السبب في اختلاف لون الجبن الرومي هو اللبن المستخدم في تحضيرها، فيكون السبب في لون الجبنة الرومي الفاتح هو استخدام اللبن البقري، وكون لونها غامق هو استخدام اللبن الجاموسي، ويفضل استخدام اللبن كامل الدسم في تحضيرها للحصول على طعمها الرائع واللذيذ.

المكونات

2 كوب لبن كامل الدسم (بقري أو جاموسي).

نصف كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب من القشدة الطازجة.

ربع كيلو من الجبنة الرومي (قطعة).

2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود غير المطحون.

2 ملعقة صغيرة من النشا.

ربع ملعقة صغيرة من الكركم.

رشة من الملح.

طريقة التحضير:

قومي أولًا ببشر قطعة الجبنة الرومي.

احضري قدر وضعي به كلًا من اللبن والنشا وقلبيهم جيدًا حتى يذوب النشا.

ارفعي القدر على نار هادئة واستمري في التقليب حتى لا يتكتل النشا.

ضيفي إلى الخليط الزبدة وقلبي، ثم ضيفي إليه الجبنة الرومي المبشورة والقشطة.

قومي بإضافة الكركم ورشة من الملح مع الاستمرار في التقليب.

احضري وعاء وادهنيه بالزبدة أو الزيت ثم قومي بصب الخليط في الوعاء.

ضيفي حبات الفلفل الأسود إلى الوعاء واتركيه حتى يبرد.

ادخلي الوعاء في الثلاجة لمدة ساعة أو ساعتين.

قومي بإخراجه بعد ذلك وتقطيع الجبنة إلى قطعة متساوية وقومي بحفظها في علب تكون محكمة الغلق.

يمكن الاحتفاظ بها في الفريزر واستخدامها عند الحاجة أو وضعها في الثلاجة.

فوائد الجبنة الرومي

تحتوي الجبنة الرومي على العديد من الفوائد، أهمها: