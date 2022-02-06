نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات العناية بالبشرة في المنزل بكل سهولة لبشرة شابة وناعمة وبيضاء كالبدر في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات العناية بالبشرة من أهم الأمور التي تبحث عنها المرأة للحصول على بشرة صحية ونظيفة، ولكن لابد من معرفة تلك الخطوات بشكل صحيح ومنتظم لتكون روتين مستمر للبشرة، دون حدوث تلف للخلايا أو أخطاء وهذا نوضحه لكي بالتفصيل عبر موقعنا.

خطوات العناية بالبشرة

لتتمتعي ببشرة نضرة ومتجددة وبدون مشكلات صحية لابد من الاعتناء بها طبقا لخطوات ومراحل هامة وهي:

تحديد نوع بشرتك ومتطلباتها

لكل نوع من أنواع البشرة عناية خاصة فالبشرة الجافة تحتاج للترطيب المستمر أما الدهنية تحتاج للتقشير أما العادية والمختلطة فلهم روتين عادي في التنظيف والترطيب ولكن البشرة الحساسة تحتاج لعناية فائقة لأنها تتأثر بكل العوامل الخارجية.

الحماية من أشعة الشمس

لابد من الحماية من مشكلات متعددة تسببها أشعة الشمس للبشرة بجميع أنواعها من جفاف وتصبغ اللون وزيادة التجاعيد وبعض الالتهابات، فيفضل استخدام واقي من الشمس مناسب لنوع البشرة.

الالتزام بروتين يومي للعناية

كما إنه لابد من الاهتمام اليومي ببشرتك من توفير المنظف المناسب وسيرم للتغذية وحماية البشرة ومرطب لتجنب الالتهابات والبثور وغيرهم، وواقي من الشمس ويعد اختيار تلك المواد أمر هام فتكون ماركات شهيرة أو استبدالها بمواد طبيعية.

التغذية بشكل سليم

يعد تناول الفواكه والخضروات الطازجة والعناصر الغذائية من أهم عوامل ظهور البشرة في أفضل صورة، مع مراعاة تجنب المواد الدهنية والسكريات والأطعمة الجاهزة التي تسبب السمنة ومشكلات البشرة من ظهور بثور ورؤوس سوداء وحبوب.

تناول المياه والسوائل

لابد من الالتزام بتناول أكبر قدر ممكن من الماء والسوائل المفيدة على هيئة عصائر لتوفير الترطيب الطبيعي للجلد وتنشيط الكولاجين، وبهذا تكون البشرة نضرة ولا تظهر بها أي تجاعيد.

تجنب العادات السيئة

توجد بعض العادات السيئة التي تؤثر بشكل سلبي على البشرة مثل: