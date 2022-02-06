نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون معجزة لتبييض وتفتيح اليديين وتقشير الجلد الميت وإزالة الاسمرار والبقع نهائياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة أكثر ما يهم حواء هو تفتيح اليدين حيث تبحث حواء عن وصفة سحرية لتبييض اليدين نظراً لتعرضها إلى أشعة الشمس المباشرة وإستخدام أدوات التنظيف والمساحيق التي تضر باليدين مما يجعل إسمرار اليدين شىء مزعج للغاية، ويمكن عمل بعض الخلطات الطبيعية التي تساعد على تنظيم مادة الميلانين التي تعمل على تجديد الخلايا وتفتيح الجلد وتوحيد لون البشرة، وفي هذا المقال سنوضح عدة خلطات مختلفة لتفتيح اليدين وجعلها ناصعة البياض وبخطوات بسيطة وسهلة ومكونات غير مكلفة ومتوفرة في المنزل.

اليدين قد تسبب الازعاج الكثير من النساء وذلك إذا تعرضت للاسمرار بشكل واضح، والذي يجعلها تظهر بشكل غير محبوب لديهم خاصتًا وهي من أكثر الأماكن التي تظهر بشكل دائم، وذلك قد يحدث بشكل دائم خاصتًا في فصل الصيف مع التعرض الدائم لأشعة الشمس، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة تبيض اليدين بشكل طبيعي.

يعتبر تبييض اليدين من الأشياء التي يتم البحث عنها بكثرة، والتي تبحث عنها الكثير من النساء، حيث أن اليدين هما أكثر إهتمامات الفتيات في العناية بأنفسهم، لذلك سنقوم بعرض طرق وصفات طبيعية لتجعل يديك ناصعة البياض دون الحاجة إلى إستخدام كريمات تفتيح التي تحتوي على مواد ضارة بالبشرة، تابعي المقال حتى تجدي ما يفيدك.

وصفة سحرية لتفتيح اليدين

اليدين من أكثر اجزاء الجسم عرضة لاشعة الشمس، مما يجعلها عرضة للاسمرار باستمرار، وهو ما يسبب الغضب لدى النساء حيث يجعل هذا الاسمرار الجسم غير موحد اللون، وعليه فتضع النساء دائما الكريمات المرطبة وواقي للمشس على يضيها، ولكنه غالي التكلفة، لذلك جئنا بوصفة سهلة وسريعة لتفتيح اليدين، وبتكلفة قليلة، إليكي الطريقة.

يظهر اختلاف لون اليدين كمظهر غير لائق ومزعج حيث تقوم السيدات والفتيات بعمل وصفات طبيعية بأقل التكاليف وبدون ضرر يلحق بالجلد ونتيجة مبهرة من الاستخدام الأول، ويمكنك عملها في أسرع وقت.

خلطة زيت الزيتون والليمون والسكر

تتأثر البشرة في فصل الشتاء لتعرضها لإشاعة الشمس، فتسبب اسمرار وحروق فى الجلد، خصوصاً بعض المناطق الظاهرة مثل اليدين والقدمين ، لذا نسعى إلى وصفة بسيطة بمكونات طبيعية وسهلة، بالعسل وماء الورد بخلطهم، واستعمالهم يوميا، فالعسل يعمل على تقشير الجلد الميت، وماء الورد يقلل من التهاب البشرة وتمنحها النعومة والرائحة الزكية .

الليمون والزيتون من العناصر الأساسية المهمة لتفتيح اليدين والسكر أيضاً بالطريقة التالية:

المكونات:

ملعقة كبيرة من زيت زيتون.

ملعقة كبيرة من السكر.

عصير نصف ليمونة.

الطريقة:

ضعي السكر مع زيت الزيتون مع التقليب، وقومي بوضع الليمون.

ضعي كمية وفيرة على يديك.

إفركيها جيداً بحركات دائرية.

إغسلي يديك بالماء.

رطبي يدك بالجلسرين.

كرري الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع، وستشعرين بالفرق.

وصفة شامبو الأطفال مع خل التفاح

أغلبية النساء تقدم على تنظيف الاطباق يومياً، وهذا يأثر على جفاف واغماق اليدين لتصبح جافة ومسمرة، فتسعى إلى الوصفات الطبيعية التى يمكن تحضيرها داخل المنزل دون تكلفة، اليكى الحل الامثل بمكونان فقط هما، النشا والخل، يعمل النشا على التفتيح الفورى وتقشير اليدين، كما أن الخل لة القدرة على قتل البكتيريا والجراثيم العالقة فى اليدين من غسل الاطباق المتسخة، لذلك يفضل استخدام الخلطة يوميا للحصول على أفضل نتيجة .

يمكنك وضع خل التفاح مع شامبو الأطفال لعمل وصفة لتفتيح اليدين بسهولة وبأسرع وقت، والطريقة كالتالي:

المكونات:

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

ملعقة كبيرة من خل التفاح.

ملعقة كبيرة من شامبو الأطفال.

ماء دافئ.

ملعقة كبيرة من معجون الأسنان.

الطريقة:

في وعاء ضعي الماء الدافئ مع خل التفاح وشامبو الأطفال، وضعي يدك فيها لمدة نصف ساعة.

إخلطي العسل النحل مع معجون الأسنان، ودلكي بهم يديك لمدة عشر دقائق.

إغسلي يديك بالماء وصابون الجلسرين جيداً.

رطبي يديك بكريم مرطب مخصص ليديك.

كرري الوصفة مرتين في الأسبوع، وسوف تنبهرين بالفرق الواضح.

وصفة الحليب

من أهم الوصفات التي تعمل على تفتيح البشرة بشكل سريع وفعال هي وصفة الحليب، حيث أن الحليب يدخل مع بعض الوصفات الطبيعية والتي تساعد في التبييض أيضاً، ولهذا قمنا بوضع خلطة الحليب في السطور التالية، حيث أن الأسمرار يسبب مشكلة نفسية لدي الفتيات والسيدات لذلك تبحث عن وصفات طبيعية وفعالة لتفتيح البشرة والقضاء على البقع الداكنة.

يدخل الحليب بمفرده كعامل أساسي لتفتيح اليدين كالتالي:

المكونات :

لبن حليب.

الطريقة:

إحضري قطعة من القطن النظيف، وإغمسيها في اللبن الحليب.

إمسحي بها على يديك.

إتركي بشرتك تجف.

إغسلي يديك بالماء فقط.

كرري الوصفة ثلاث مرات يومياً للحصول على أفضل نتيجة.

خلطة الليمون وزيت اللوز المر لتفتيح اليدين

يحدث عوامل كثيرة تأثر بشكل سلبى على البشرة خصوصاً اليدين ذلك لكثرة تعرضها للشمس والأتربة فيسبب اسمرار فى الجلد فتلاحظين فرق يديكى عن باقى الجسم، اليكى الحل المبهر بمواد طبيعية وغير مكلفة، نحضر ملعقة كبيرة من عصير الليمون، وملعقة كبيرة من زيت اللوز المر، ونمزجهم جيدا مع بعض، ثم نضعة على اليدين لمدة عشر دقائق، بعد ذلك نشطف اليدين بالماء الفاتر، تكرر هذه العملية يوما، مع استخدام كريم مرطب.

عند التعرض لأشعة الشمس المباشرة ينتج عن ذلك اسمرار اليدين، من الصعب التخلص من اغماق لون اليدين وإعادتها كما كانت، من اجمل الطرق الطبيعية الآمنة لتقشير وتبيض اليدين، هو عمل ماسك طبيعي من بدرة الترمس ودمجه مع اللبن ليصبح خليط متجانس، ثم نقوم بوضعها على اليدين وفركها جيدا ثم تشطف بالماء الفاتر، ستلاحظين الفرق المذهل بعد الاستعمال مباشرة ستصبح اليدين ناصعة البياض .

وصفة الفازلين والنشا

يأثر الهواء البارد على غمقان وتقشف اليديين بشكل غير طبيعي، فمن الوصفات الطبيعية التى تساعد على تقشير الجلد الميت وتعمل على تفتيح وتبييض اليدين هو الفازلين والنشا، يعمل الفازلين على ترطيب وتنعيم البشرة، كما أن النشا يساعد على تفتيح وتبييض البشرة وإزالة القشور السوداء، هذا المكونان لهم القدرة على التخلص من اسمرار اليدين بشكل نهائي .

وصفة الزبادي والكركم لتبييض اليديين

في بولة متوسطة نضع كمية مناسبة من الكركم مع الزبادي ونقلب جيدا للحصول على عجينة متجانسة ثم توضع على اليدين ونتركها لمدة 20 دقيقة.

ثم تغسل بالماء البارد تكرر هذه الخلطة مرتين أسبوعيا من أجل تبييض اليدين وجعلها أكثر نعومة ولمعان وذلك بسبب احتواء الزبادي على البروبيوتيك.

تبحث النساء والفتيات عن أفضل الطرق الطبيعية التي يمكن أن تستخدم في تفتييح وتبييض اليدين، وجعلها ناصعة البياض، وبالفعل يوجد بعض المواد التي تستخدمها النساء لتبييض اليدين ولها مفعول قوي وسريع وبدون اي اضرار، ويفضل المداومة على استخدامها بشكل يومي للحصول على أفضل نتائج ولحماية اليدين من الاسمرار، وهذا ما تعرفنا علية من خلال هذا المقال.